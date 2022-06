Squadra Digital abre vagas na área de TI

A Squadra Digital anunciou a abertura de novas vagas na área de TI. A consultoria de tecnologia está com mais de 46 postos abertos para diferentes níveis de senioridade, com a possibilidade de atuação presencial, remota ou híbrida.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as funções de dev oracle forms, dev fullstack drupal, dev back end php, dev backend java, scrum master, product owner, dev back-end java, dev front-end angular, tech lead java, product owner, dev low code outsystem, growth analyst, UX/UI designer, squad leader, quality assurance, dev mobile xamarin, dev full stack java sr (c/ angular), account manager, entre outros. Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas há chances para pessoas com ou sem experiência anterior.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e tem uma série de benefícios, como Assistência Médica, parceria com a PlenaVi para consultas individuais de psicoterapia, vale refeição ou alimentação, auxílio Home Office, horário flexível, participação nos lucros anual, acesso a cursos on-line da Udemy e Allura e auxílio certificação, clube de benefícios com diversas parcerias e descontos exclusivos nos segmentos de bem-estar, educação, idiomas, gastronomia, serviços e produtos, entre outros. A empresa conta, ainda, com um programa de indicação de talentos que gratifica os colaboradores por cada indicação que for contratada, além de alinhamentos frequentes para tratar de expectativas de carreira e objetivos, momento de troca, safeplace etc.

Como se candidatar

Os interessados podem conferir a lista completa de vagas disponíveis aqui, onde também é possível obter mais informações sobre os requisitos e escopo de atuação de cada uma das posições.