O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou as startups vencedoras do desafio de soluções para a citricultura, de acordo com recente divulgação oficial.

Startups: conheça as ideias que se destacaram no desafio de soluções para a citricultura

Mais de 30 startups se inscreveram para participar da iniciativa, destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Foram anunciadas na última quinta-feira (9), durante a 47ª Expocitros, as três startups vencedoras do desafio de soluções para a citricultura, chamada Startups Expocitros Tech Mapa Conecta.

O que é a ExpoCitros Tech Mapa Conecta?

A ExpoCitros Tech Mapa Conecta é uma iniciativa de inovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) com objetivo de aproximar aceleradoras e investidores a startups do agro, em um ambiente propício para networking, transferência de tecnologia e divulgação de novos produtos e serviços que possam não somente atender às demandas do setor citrícola, mas também desenvolvê-lo, destaca a divulgação oficial.

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), as áreas priorizadas para o desafio foram escolhidas junto com o setor de citricultura e tinham foco em sensoriamento remoto, drones e automação, bioprodutos, comunicação e multimídia e processamento de alimentos, as foodtechs.

Apresentações inovadoras

Conforme informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), entre as mais de 30 inscritas, foram classificadas para a etapa final dez startups, que apresentaram as tecnologias e soluções para investidores no dia 8 de junho. São elas: Biorosam, Connecthings, Cropman, Dana Agro, G Drones, Goyalab, MyEasyFarm, Perfect Flight, Quiper Fresh e Solubio.

Além da oportunidade de apresentar os negócios para investidores e empresas do setor, as três finalistas receberam uma premiação em dinheiro, distribuídos da seguinte forma: R$ 5 mil (1º lugar), R$ 4 mil (2º lugar) e R$ 3 mil (3º lugar).

Vencedores

Confira quais foram as empresas vencedoras, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

1º lugar

Connecthings, com uma solução de agricultura digital e de precisão, que inclui hardware e software com inteligência capaz de comunicar-se de forma autônoma com outros dispositivos que fazem parte da sua cadeia de processos, tornando-os auditáveis, mais baratos e seguros.

2º lugar

G Drones, que oferece tecnologia de coleta e análise de dados geográficos, agrícolas e ambientais, com fornecimento e aplicação profissional de drones.

3º lugar

Biorosam, com soluções na área de bioinsumos, com um condicionador de solo microbiano, o SC5. O produto aumenta a resistência hídrica e o equilíbrio salino, com foco em pomares já instalados.

Inovação aberta

Esse é o quarto evento organizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) nos últimos 12 meses, com foco em convocar startups para apresentarem soluções ao setor produtivo. Já foram realizadas chamadas para as áreas de Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF), agricultura digital e proteína animal, destaca a divulgação oficial.

Programa Agro Hub Brasil

Essas ações fazem parte do Programa Agro Hub Brasil, destinado a apoiar os ecossistemas e ambientes de inovação agropecuária no Brasil e promover a criação e amadurecimento de startups, apoiando eventos e desafios e aproximando-as de potenciais oportunidades de captação de recursos públicos e privados para o desenvolvimento de negócios de base tecnológica.

Parcerias

O Expocitrus Mapa Conecta foi organizado Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em parceria com o Centro de Citricultura Sylvio Moreira, o Instituto Agronômico (IAC), a Embrapa, a FB Group e a Cotidiano Aceleradora, e com a colaboração da Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (Fundag) e do Food Tech Hub Latam.

A ação fez parte da programação do 47ª Expocitros, a maior feira citrícola da América Latina, e da 43ª Semana da Citricultura, realizadas entre os dias 6 e 9 de junho de 2022, destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).