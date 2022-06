Superintendência de Iluminação Pública agiliza e melhora serviço em Penedo

Penedo Mais Iluminada avança em eficiência energética com recursos da COSIP

Secom PMP

O governo Ronaldo Lopes está investindo em eficiência energética e melhorando um serviço essencial por meio da Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE).

O setor responsável por planejar e executar os serviços estava vinculado à Secretaria Municipal de Serviços Públicos até junho do ano passado, quando a SIPE foi instituída.

A autonomia administrativa deu mais celeridade ao trabalho planejado para melhorar o serviço e reduzir custos, linhas de ação do Programa Penedo Mais Iluminada.

Na área urbana, as lâmpadas de vapor de mercúrio estão sendo substituídas por luminárias de LED e na zona rural por lâmpada de bulbo LED, ambas com maior durabilidade e melhor luminosidade.

As demandas da população estão sendo atendidas na gestão Ronaldo Lopes, prefeito que conseguiu resolver uma queixa antiga de penedenses e visitantes: iluminar a Rodovia Mário Freire Leahy entre a Colina do Oiteiro e a sede da SMTT.

No campo ou na cidade, os avanços no setor administrado por Ricardo Araújo (ex-secretário municipal de Agricultura e ex-superintendente da SMTT) são realizados com recursos da Cosip (Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública).

“Nós estamos conseguindo fazer o que se esperava com a criação da SIPE, trabalhando com mais agilidade e planejamento que ainda não está sendo possível cumprir integralmente por falta de material dos nossos fornecedores”, explica Ricardo Araújo, citando o problema que está atrasando a entrega de 600 lâmpadas.

O gestor da SIPE destaca ainda o empenho da equipe da Superintendência que executa os serviços coordenados pelo técnico Everaldo Passos.

Apesar disso, todos os dias as equipes da SIPE estão nas ruas, seja para promover melhorias na iluminação pública dos povoados ou fazer a manutenção nos bairros de Penedo, trabalho que será ampliado para orla ribeirinha e os principais acessos da cidade por rodovias estaduais.

Texto e fotos Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP