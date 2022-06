Com o apoio do Ministério do Turismo (MTur), a tecnologia de coleta de dados auxilia o turismo nas cidades brasileiras, de acordo com recente divulgação oficial.

Tecnologia: ferramenta de gestão de dados é utilizada no turismo

Além de Piranhas (AL), a cidade de Socorro (SP) também utilizou a ferramenta e apresentou resultados expressivos para a gestão de dados do setor, destaca o Ministério do Turismo (MTur) através de divulgação realizada no dia 02 de junho de 2022.

De acordo com o MTur, a cidade alagoana foi uma das selecionadas no ano passado para utilizar o sistema de forma gratuita e obteve resultados positivos sobre a aprovação do turista aos atrativos e atividades turísticas do município.

Indicadores analisados

Conforme informações divulgadas, a nota máxima é 5 e, na média geral, a cidade Além de Piranhas (AL) ficou com 4.4 dentre todos os itens: segurança, informações turísticas, produto, hotelaria e alimentação.

Ao todo, cerca de 80 destinos, de Norte a Sul do país, participaram da primeira seleção que permitiu a transformação dos atrativos em agentes coletores de informações, diminuindo o custo e fornecendo resultados em tempo real para os órgãos gerenciais de turismo, destaca o Ministério do Turismo (MTur).

Mais cidades serão beneficiadas pela tecnologia

O Ministério do Turismo (MTur) informa que a proposta da Smart Tour Brasil é ampliar o uso para outros destinos, trazendo mais cidades para utilizar a pesquisa de demanda. O Smart Tour Brasil destaca que, em mais uma rodada para a utilização gratuita da plataforma, a Smart Tour Brasil acaba de selecionar outros 4 municípios brasileiros.

São eles: Bragança (PA), Arraial do Cabo (RJ), Maragogi (AL) e Nova Petrópolis (RS). Agora, esses terão à disposição durante seis meses esta ferramenta, 100% digital, de captação de dados do setor que contribuirá para o turismo dessas cidades.

Smart Tour

De acordo com a divulgação oficial do MTur, a Smart Tour é uma startup de tecnologia de ponta voltada para a gestão pública do turismo, com soluções inovadoras.

Além do reconhecimento no Prêmio Nacional do Turismo, a empresa catarinense foi uma das finalistas do 1º Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo, promovido pelo MTur e o Wakalua – primeiro polo global de inovação em turismo -, que consagrou iniciativas destinadas à retomada do setor.

A empresa também foi destaque na 3ª Competição Global de Startups da Organização Mundial do Turismo (OMT) e fez parte do grupo de finalistas do Healing Solutions for Tourism Challenge, realizado no ano passado pela OMT, destaca a divulgação oficial.