A modernização do Cadastro Único (CadÚnico) leva internet banda larga ao atendimento social de Rondônia, sendo uma importante vertente da tecnologia nas políticas públicas, de acordo com informações oficiais do Ministro da Cidadania, divulgadas na data desta publicação, 11 de junho de 2022.

Tecnologia: modernização do Cadastro Único (CadÚnico)

O Ministro da Cidadania destaca as melhorias no serviço do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade, após instalação de antena do Governo Eletrônico, considerando a otimização ocasionada pela tecnologia. De acordo com o Ministro da Cidadania, a modernização do Cadastro Único (CadÚnico), além da adoção de novas tecnologias, traz também melhorias na infraestrutura de comunicações para mais de 770 municípios do país. Um deles é Candeias do Jamari (RO), a 25 km da capital Porto Velho, que teve sua conectividade ampliada.

Antena do Gesac chega a diversos lugares do Brasil

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade, localizada na Amazônia Legal, passou a contar com uma antena do Gesac (Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão). A iniciativa do Governo Federal oferece gratuitamente conexão à internet banda larga – por via terrestre e satélite, com o objetivo de promover a inclusão digital em todo o território brasileiro, informa o Ministro da Cidadania.

Internet banda larga nos processos de atendimentos públicos

A ampliação da infraestrutura para oferecer internet de banda larga nos postos de cadastramento em todo o Brasil vai beneficiar aproximadamente oito milhões de famílias, destaca a divulgação oficial. A ação é feita em conjunto com outras inovações tecnológicas no serviço social, como o novo aplicativo do Cadastro Único (CadÚnico), lançado no fim de março, e que já ultrapassou 1 milhão de downloads.

Atualizações

É importante que o cidadão atualize o seu cadastro, valide os dados e se habilite aos programas de transferência de renda do Governo Federal, destaca a divulgação oficial.

O Ministro da Cidadania enfatiza que o Cadastro Único (CadÚnico) é utilizado como base para concessão e manutenção de benefícios em mais de 25 programas federais, entre eles o Auxílio Brasil, a Tarifa Social de Energia Elétrica e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Cerca de 85 milhões de pessoas possuem registro no sistema, que conta com 12 mil postos de atendimento em todos os municípios do país.

Qualidade e eficiência

A antena no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Candeias do Jamari é uma das 134 instaladas pelo Gesac, realizadas em conjunto com o Ministério das Comunicações. A internet de banda larga trouxe resultados imediatos no atendimento à população, informa o Ministro da Cidadania.