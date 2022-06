Tempest abre vagas para programa de estágio

A Tempest, empresa brasileira especializada em cibersegurança, anunciou a abertura de vagas para seu programa de estágio, que chega à sua 7ª edição em 2022.

Ao todo, são ofertadas 30 vagas para estudantes do ensino superior matriculados em cursos de graduação voltados para tecnologia da informação, administração, marketing e direito, com previsão de formatura entre fevereiro de 2023 a fevereiro de 2025. É importante, ainda, que eles tenham disponibilidade para trabalhar em uma jornada de seis horas diárias de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

Os contratados serão alocados para as áreas de SOC, Administração de Dispositivos de Segurança (ADS), Resposta a incidentes, Infra, Marketing, Consultoria, Controle de Sistemas Gerenciais (Projetos), Jurídico, Segurança e Privacidade.

De acordo com a empresa, os estagiários aprovados terão a oportunidade de participar de treinamentos técnicos e de soft skills e incentivados a participar em projetos que estejam em andamento dentro da empresa, para que possam vivenciar práticas do mercado. Além disso, eles serão acompanhados durante todo o programa por profissionais ‘bússolas’, como são chamados os responsáveis pela tutoria das atividades e do plano de desenvolvimento profissional, com orientações e feedbacks periódicos.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, que incluem Vale Transporte; Auxílio Home Office; Seguro de vida; Vale alimentação ou vale refeição; Plano de saúde; Plano odontológico; Programa de Saúde e Bem Estar (Vidalink); Horário flexível e Folga no dia do aniversário. A empresa informa, ainda, que dependendo da vaga, o modelo de atuação pode ser tanto remoto, quanto híbrido.

Como se candidatar

Os estudantes interessados em participar do processo seletivo têm até o dia 26 de junho para realizar a inscrição no site https://tempest.com.br/estagio/.