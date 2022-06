Totvs recruta profissionais em todo o Brasil

A Totvs, uma das maiores e mais importantes empresas de tecnologia do mercado, está recrutando profissionais em todo o Brasil. São mais de 300 oportunidades de emprego para diversas regiões do país, com foco nos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Outras 37 vagas são destinadas a pessoas que residam em qualquer cidade brasileira, para atuação na modalidade de trabalho remoto.

Grande parte das posições é destinada a profissionais com formação em cursos da área de tecnologia da informação, mas há, também, chances para áreas comercial e corporativa. Dentre as vagas, destacam-se as funções de Coordenador(a) de Desenvolvimento de Software, Desenvolvedor (a) Backend Java (fluig), Desenvolvedor Advpl Sênior, Arquiteto de Soluções, Desenvolvedor(a) Sênior (.net Core e Angular), Agile Master, Desenvolvedor Sênior (delphi), Analista Sênior de Dados e Dev Ops, Desenvolvedor(a) Backend Sênior (Java8+), Especialista de Pré Vendas, Analista de Planejamento Financeiro de Serviços Sênior, Analista de Planejamento Financeiro de Serviços Pleno, Executivo de Soluções de Negócios, Analista de Serviços Sênior (win Thor), Analista de Planejamento Comercial Sênior, Consultor de Vendas Cross, Arquiteto de Soluções, Consultor de Vendas Especialista em RH e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas há chances para pessoas com ou sem experiência, que tenham interesse constante pelo conhecimento, postura colaborativa e proatividade para visualizar e antecipar as necessidades em suas entregas, focando no sucesso e produtividade do cliente.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo da Totvs deverão acessar o site https://totvs.com/trabalhe-conosco para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar currículo na vaga desejada.