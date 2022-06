Trabalhadores almejam utilizar saldo para comprar a casa própria

De acordo com uma pesquisa realizada pela Serasa, Banco Pan e Opinion Box, a maioria dos brasileiros possui saldo de até R$ 2,5 mil no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Apesar disso, grande parte dos trabalhadores sonham em utilizar esse dinheiro para comprar a casa própria.

Para 43% dos entrevistados, o FGTS é um péssimo investimento e existem produtos com uma rentabilidade muito maior. A pesquisa foi feita entre os dias 12 e 22 de abril de 2022 com 2.132 pessoas.

O levantamento ainda constatou que 92% dos trabalhadores entrevistados sabem o que é o FGTS e o significado do “Fundo de Garantia do Tempo de Serviço”. No entanto, 8% afirmaram já ouvir falar, mas não sabem do que se trata. A pesquisa também aponta que 39% dos trabalhadores acreditam que o FGTS é um porto seguro, enquanto 33% não concordam nem discordam e 28% discordam.

O saldo dos trabalhadores brasileiros

O levantamento feito pela Serasa em parceria com o Banco Pan e Opinion Box indica que oito em cada dez trabalhadores (84%) sabem que é possível consultar o saldo do FGTS. Além disso, 6 em cada 10 (62%) sabem o valor do seu saldo atual. Em contrapartida, 16% não sabem sobre a possibilidade de consulta do saldo do Fundo de Garantia e 38% não têm ideia do saldo atual.

Entre os entrevistados que afirmaram saber o saldo atual do FGTS, 40% relataram ter até R$ 1 mil e 11% entre R$1.000 e R$ 2.500. Por fim, 51% disseram ter entre R$ 500 e R$ 2.500. Confira a média de saldo dos trabalhadores brasileiros:

Até R$ 500,00: 34%

De R$ 500,01 a R$ 1.000,00: 6%

De R$ 1.000,01 a R$ 2.500,00: 11%

De R$ 2.500,01 a R$ 5.000,00: 10%

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00: 9%

De R$ 10.000,01 ou mais: 15%

Preferiram não responder: 15%

Vale informar que é possível consultar o saldo do Fundo de Garantia por meio do aplicativo FGTS. Para acessar o App, os trabalhadores devem realizar o cadastro informando o CPF, nome completo, e-mail e data de nascimento. Também é preciso cadastrar uma senha de acesso. Desse modo, ao acessar o aplicativo os trabalhadores podem consultar o saldo e extrato da conta.

Veja o que os trabalhadores pretendem fazer com o FGTS

Ao serem questionados sobre o que pretendem fazer com o dinheiro, grande parte dos trabalhadores disseram que o FGTS poderia ser utilizado para alcançar alguns planos. Nesse sentido, as metas citadas pelos entrevistados foram: compra de casa própria, investimento em negócios, cuidados com a saúde, viagens e quitação de dívidas.

Outro ponto levantado foram as contas dos trabalhadores, sendo assim, 36% dos entrevistados disseram possuir alguma conta em atraso. Desse valor, 34% possuem dívidas de até R$ 1 mil e 25% relatam possuir dívidas entre R$ 1.000 e R$ 2.500.

“Em resumo, é nítido que o FGTS pode contribuir com a vida financeira dos trabalhadores, principalmente se tiverem mais conhecimento e informações sobre o tema, como o acesso ao saldo existente e a modalidade de empréstimo. Com mais conhecimento, o trabalhador brasileiro tem o poder de decisão sobre como utilizar esse recurso financeiro que, apesar de ser seu, hoje boa parte considera distante e até inacessível”, disseram os responsáveis pela pesquisa.