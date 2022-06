Truque no WhatsApp? Veja como ocultar o seu nome no aplicativo

O WhatsApp é uma plataforma muito utilizada pelos brasileiros para troca de mensagens. Mas muitos cidadãos gostariam de ter mais privacidade, uma vez que usa o aplicativo com bastante frequência. Diante disso, é possível aplicar alguns truques e ocultar o nome do usuário, por exemplo.

A partir do momento em que o nome do usuário é ocultado, a área do mensageiro usada para identificação fica vazia. No entanto, não é possível deixar o nome invisível de forma direta, por isso é necessário seguir as dicas abaixo.

Saiba como deixar o seu nome oculto no WhatsApp

Para não ser identificado por nenhum contato, basta utilizar um caractere unicode especial. Veja como fazer a seguir:

Copie o caractere que está entre as aspas: ” “;

Acesse o WhatsApp e clique em “Configurações”;

Toque sobre o campo do nome e apague tudo;

Selecione a opção “Colar”;

Confirme a alteração.

Contudo, depois dessa operação nenhum amigo, familiar ou desconhecido poderá ver seu nome no WhatsApp. O mesmo truque também costuma ser usado para ocultar o campo “Recado” no aplicativo.

WhatsApp com opção de editar mensagens

Atualmente, os usuários do Whatsapp podem apagar mensagens enviadas por engano, mas isso deixa um registro para os contas presentes nas conversas. A ideia agora é que as mensagens já enviadas possam sofrer edição do usuário.

No meio dos aplicativos de mensagens, a medida não é uma novidade, uma vez que o recurso já está presente no Telegram, um dos principais concorrentes. Além disso, a funcionalidade já está presente em aplicativos de comunicação corporativa, caso do Microsoft Teams e do Slack.

Nubank: Como gerar o extrato da conta e comprovante de transação antiga

Ainda segundo informações da WABetaInfo, já é possível conferir a opção disponível em imagens obtidas em uma versão em desenvolvimento do aplicativo para o sistema operacional Android.

Ademais, é importante destacar que o recurso ainda está em fase de testes e, por conta disso, não existem detalhes sobre quando o botão editar pode chegar aos usuários.