Tudo sobre franquias de vending machines

As franquias de vending machines são aquelas responsáveis por disponibilizar máquinas automáticas de vendas que armazenam e comercializam os produtos de maneira que o consumidor realize o seu pagamento e retirada de modo autônomo. As mercadorias podem variar dependendo da marca, mas todas costumam ser bastante rentáveis para o franqueado.

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), esse setor obteve um aumento de 10,7% no seu faturamento do ano passado e as expectativas são de manter esse crescimento agora em 2022. Uma das principais vantagens do ramo é o seu baixo custo de manutenção e a atuação passiva do empreendedor.

Não há momento mais ideal para seguir com um investimento nesse segmento, pois o modelo de negócio tem atraído cada vez mais os olhares dos empresários, inclusive aqueles que possuem maior experiência. O setor, inclusive, demonstrou uma excelente performance no período da pandemia da COVID 19, mantendo o seu faturamento estável até os dias de hoje.

Assim, selecionamos algumas opções de franquias de vending machines que estão em alta no mercado. Lembrando que esse é apenas um melhor recorte dentre as diversas possibilidades que permanecem disponíveis no ramo.

Wacky Fun Factory

É uma marca que disponibiliza máquinas de vendas de doces fabricados pela própria empresa, com produtos inéditos e exclusivos. Os seus equipamentos possuem gráficos personalizados e atrativos, com músicas, experiências visuais e ações ao vivo.

Como uma das maiores franquias de vending machine, a Wacky Fun Factory é atenciosa ao escolher os seus franqueados, mas o seu custo de investimento não é obrigatoriamente alto. Assim, ao atender empreendedores mais conservadores, a marca se mostra como uma boa opção para estabelecer uma renda extra.

Assim como já dito anteriormente, os valores para abrir uma unidade podem ser baixos e acessíveis. O capital mínimo a ser aplicado é de R$ 10 mil, mas pode ser estendido para até R$ 200 mil. O resultado direto dessa variação é uma disparidade entre as possibilidades de faturamento mensal, o que pode se mostrar como um fator extremamente positivo.

CargaPhone

É uma franquia de vending machine com especialização em totens para carregar celulares e outros aparelhos eletrônicos móveis. As máquinas, geralmente, ficam disponíveis em shoppings e em grandes centros comerciais, com o intuito de alcançar o maior número de consumidores.

A renda passiva do franqueado não é pela distribuição direta dos produtos, mas, sim, pela quantidade de anúncios vendidos ao longo do mês. Com isso, é interessante que o investidor possua habilidades da área de publicidade, apesar da empresa oferecer um excelente suporte de treinamento.

Atualmente, já são mais de 200 franquias instaladas e o valor de investimento inicial mínimo para se associar à marca é de R$ 12 mil, com um prazo de retorno máximo de 6 meses. O preço, inclusive, inclui todas as tarifas presentes nas cláusulas do contrato.

Mr. Kids

É uma rede fundada em 2008 e que possui especialização em produtos voltados para o público infantil, principalmente brinquedos. Com os seus equipamentos instalados em supermercados e shoppings centers, a Mr. Kids mantém bons resultados de mercado e um faturamento mensal significativo.

Assim, essa franquia de vending machine está se mostrando cada vez mais promissora no ramo, chamando a atenção de diversos empreendedores. O investimento inicial mínimo costuma ser fixo em R$ 19 mil, com um prazo de retorno máximo de 12 meses.

Parça

A franquia Parça é uma empresa recente, mas que já chegou ao mercado com um excelente grau de competitividade. A sua especialidade é oferecer totens de autoatendimento que possibilitam o acesso a serviços bancários e financeiros pelo consumidor.

As localidades das suas máquinas são mais variadas quando comparadas às outras opções apresentadas, pois elas podem ser instaladas desde terminais de ônibus até em áreas de prédios empresariais. A rede já conta com mais de 100 unidades, mesmo que a sua adesão ao setor de franchising tenha ocorrido apenas em 2020.

Por conta do seu reconhecimento como uma franquia de vending machine de alta qualidade, os valores para empreender costumam ser um pouco mais elevados. O investimento inicial mínimo, então, é de R$ 49 mil, com inclusão de todas as taxas e, ainda, do capital de giro. O prazo de retorno máximo, por sua vez, é definido em 18 meses.

O artigo de hoje teve como propósito impulsionar seu o sonho de trabalhar com franquias e, ainda, dar uma boa ideia de negócio com as vending machines!

Assim, sempre que quiser se inspirar para saber se é uma opção viável, retorne ao post para saber todas as informações mais importantes!