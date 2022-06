Tudo sobre o vestibular ITA 2023

Vestibular ITA 2023: confira as principais informações sobre o processo seletivo

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, conhecido simplesmente como ITA, é uma instituição de ensino superior pública renomada da Força Aérea Brasileira (FAB).

O vestibular que permite o ingresso dos candidatos selecionados ao ITA é um dos mais concorridos de todo país.

Dessa maneira, se você pretende prestar esse vestibular, é fundamental que você tenha em mente as principais datas relacionadas às provas.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com as datas mais importantes da próxima edição do vestibular do ITA. Confira!

Vestibular ITA 2023: isenção da taxa de inscrição

As inscrições para pedido de isenção da taxa de inscrição para o vestibular de 2023 do ITA já estão encerradas.

A lista com os selecionados já foi divulgada e pode ser acessada no site do vestibular da instituição. Confira: http://www.vestibular.ita.br/isencao/2023_sipti_isentos.htm

Vestibular ITA 2023: inscrições

As inscrições para o vestibular de 2023 do ITA estão abertas desde o dia 1 de junho de 2022. Os candidatos interessados podem se inscrever até o dia 15 de julho de 2022.

As inscrições devem ser realizadas no site do vestibular do ITA: http://www.vestibular.ita.br/inscreva_se.htm

Vestibular ITA 2023: primeira fase

A primeira fase da edição 2023 do vestibular do ITA será aplicada em um único dia: dia 16 de outubro de 2022. Os candidatos terão cinco horas para responder as questões propostas.

Vestibular ITA 2023: segunda Fase

A prova de segunda fase do vestibular ITA 2023 será aplicada em dois dias diferentes: nos dias 08 e 09 de novembro de 2022.

Vestibular ITA 2023: terceira fase

A terceira fase do vestibular do ITA consiste em um exame de inspeção de saúde. A divulgação virtual da relação dos candidatos classificados para a terceira fase acontecerá no dia 16 de dezembro de 2022.

Vestibular ITA 2023: aplicação das provas

A aplicação das provas acontecerá nas cidades de São Luís, Porto Alegre, Brasília, Recife, Fortaleza, Campinas, Ribeirão Preto, Londrina, Campo Grande, Goiânia, Rio de Janeiro, Belém, Manaus, Cuiabá, São José dos Campos, Curitiba, Belo Horizonte, São José do Rio Preto, Salvador, Juiz de Fora, São Paulo, Teresina, Vitória e Natal.