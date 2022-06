Conforme informações oficiais, as iniciativas e parcerias feitas pelo Ministério do Turismo (MTur) buscam promover o estímulo do turismo em áreas naturais, além da geração de emprego e renda para as comunidades em volta destes percursos.

Turismo: roteiros integrados priorizam a conservação da biodiversidade

Assim sendo, a iniciativa apoia a construção e o desenvolvimento de roteiros integrados que fortaleçam a conservação da biodiversidade e a conexão entre as mais diversas paisagens do Brasil. O Ministério do Turismo (MTur) destaca que já são seis trilhas de longo curso no país distribuídas em quase dois mil quilômetros.

MTur: parceria com a UNESCO

Uma parceria entre o Ministério do Turismo (MTur) e a UNESCO deve resultar na elaboração de um manual com orientações para apoiar a criação, estruturação e promoção de trilhas de longo curso no Brasil. E, na última semana, os ministérios do Turismo e do Meio Ambiente, bem como o ICMBio, lançaram a Cartilha RedeTrilhas que apresenta, de forma objetiva, orientações para adesão à RedeTrilhas.

Campanha promocional

Vislumbrando o potencial de crescimento do segmento no país, no ano passado, o Ministério do Turismo lançou a campanha promocional Turismo em Natureza. Com o slogan “Viaje pelo Brasil. Gigante pela própria natureza”, as peças publicitárias retratam a experiência do viajante e a importância de se praticar um turismo consciente, sustentável e seguro, informa o Ministério do Turismo (MTur).

Além disso, outra linha de atuação é o desenvolvimento de parcerias com a iniciativa privada para a administração de parques nacionais. Em março deste ano, o Ministério do Turismo (MTur) finalizou estudos de viabilidade técnica e econômica para a concessão de quatro parques nacionais (da Chapada dos Guimarães – MT; de Jericoacoara – CE; dos Lençóis Maranhenses – MA; e da Serra da Bodoquena – MS).

Dados oficiais

Conforme ressalta o Ministério do Turismo (MTur), os documentos indicam a viabilidade do negócio tanto para o Poder Público, quanto para a população e para a iniciativa privada.

Além disso, apontaram a possibilidade de que, só nos primeiros cinco anos após a concessão, os quatro parques recebam investimentos da ordem de R$ 103 milhões em melhorias estruturais para atender visitantes, além de gerar cerca de 1.500 empregos diretos e indiretos.

Sobre o “Dia Mundial do Meio Ambiente”

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado há 50 anos na primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, na Suécia. A data busca conscientizar a população sobre a riqueza do planeta e os perigos que ele enfrenta. O tema deste ano é “Uma só Terra”, destaca o Ministério do Turismo (MTur) através de recente divulgação oficial.