UEA divulga 3ª chamada do Vestibular e SIS 2021, acesso 2022

A Universidade Estadual do Amazonas (UEA) publicou a 3ª chamada do Vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) para ingresso de novos alunos em 2022. Desse modo, os participantes já podem consultar a nova convocação no site da universidade.

De acordo com o edital de matrícula, os convocados nesta chamada deverão realizar a primeira etapa da matrícula no período de 13 a 15 de junho. A primeira etapa de matrícula destina-se somente aos candidatos classificados para os cursos cujas aulas terão início no primeiro semestre letivo de 2022.

Conforme as orientações do edital, os candidatos convocados deverão imprimir e preencher o formulário “Ficha de Identificação do Candidato”, no Portal da UEA. O formulário e os demais documentos devem ser entregues nas datas, horários e endereços especificados no edital de matrícula.

Sobre os processos seletivos

A oferta da UEA para o Vestibular foi de 2.300 vagas, das quais 1.088 são para cursos da capital e outras 1.212 para cidades do interior. Para o SIS, a universidade ofertou 1.533 vagas, sendo 725 para a capital e 808 para o interior.

A aplicação das provas do Vestibular 2021/2022 aconteceu nos dias 13 e 14 de fevereiro. No primeiro dia de provas, a universidade registrou abstenção de 25,48%. No segundo dia, o registro foi de 29,7% de abstenção. De acordo com o edital, a avaliação do Vestibular foi composta por uma prova com 84 questões de Conhecimentos Gerais, além de uma prova de redação.

As provas de todas as etapas do SIS foram realizadas no dia 15 de fevereiro. Os inscritos nas três etapas do SIS responderam provas de acompanhamento compostas por 12 perguntas de Linguagens, 16 de Ciências Humanas e 32 de Ciências da Natureza e Matemática. Os candidatos das etapas II e III fizeram também uma prova de redação, além da prova com questões objetivas.

