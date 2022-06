UEM abre mais de mil vagas remanescentes para cursos de graduação

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) abriu o processo de matrícula para ingresso nos cursos de graduação através do aproveitamento de vagas remanescentes. As vagas ofertadas são as que não foram preenchidas após a última chamada dos processos seletivos.

Desse modo, a oferta total da UEM é de 1.470 vagas nesta modalidade, distribuídas em três chamadas distintas. A 1ª chamada visa a seleção dos participantes do vestibular e da 3ª etapa do Processo de Avaliação Seriada (PAS) em 2021 da própria universidade. Nesta chamada, podem participar os estudantes que ficaram na lista de espera mas não chegaram a ser convocados para efetuar a matrícula.

Já a 2ª chamada é exclusiva para a seleção via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o edital, serão aceitas as notas das edições do exame a partir de 2009. A 3ª chamada é exclusiva parra os refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade.

Os interessados devem realizar a solicitação para ingresso nas vagas remanescentes através do site do DAA (Diretoria de Assuntos Acadêmicos). Os candidatos podem consultar os requisitos necessários, o quantitativo de vagas para a primeira chamada e demais informações através do edital publicado pelo DAA.

Prazos e resultados

De acordo com o cronograma, para participação na 1ª chamada, as solicitações deverão ser feitas entre os dias 15 e 20 de junho. A divulgação do resultado está prevista para 21 de junho, a partir das 14h. Os convocados deverão realizar a matrícula até 23 de junho.

As solicitações para a 2ª chamada poderão ser feitas a partir das 14h do dia 28 de junho até o dia 29 seguinte. O resultado está marcado para o dia 6 de julho, enquanto as matrículas devem ser feitas no dia 7 seguinte.

Entre os dias 18 e 19 de julho, os interessados poderão solicitar a participação na 3ª chamada. De acordo com o cronograma, o resultado está previsto para 20 de julho, com matrículas no dia 21 de julho.

Veja detalhes no edital.

