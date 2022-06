UEMA e UEMASUL liberam final resultado do Paes 2022

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e a Universidade Regional da Região Tocantina (UEMASUL) divulgaram o resultado final do Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (Paes) 2022. Desse modo, os candidatos já podem consultar as listas de aprovados através do site do Paes.

O período para a matrícula dos aprovados ainda não foi informado, mas os estudantes já podem conferir a lista de documentos necessário para o registro acadêmico no edital do Paes 2022.

Como foi o Paes 2022?

A aplicação das provas do Paes 2022 aconteceu no dia 22 de maio, das 13h às 18h. De acordo com os dados da UEMA, dos 40.240 candidatos inscritos, 11.955 faltaram. Desse modo, o índice de comparecimento ao exame foi de mais de 70%.

A UEMA aplicou as provas nas seguintes cidades: São Luís, Colinas, Caxias, São João dos Patos, Bacabal, Barra do Corda, Balsas, Codó, Santa Inês, Coelho Neto, Timon, Grajaú, Pinheiro, Presidente Dutra, Lago da Pedra, Pedreiras, Zé Doca, Coroatá, Itapecuru-Mirim, São Bento, Imperatriz, Açailândia e Estreito.

Conforme o edital, os candidatos responderam uma prova de redação e uma prova composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre assuntos do ensino médio. O tema da redação foi “Que importam a solidariedade e o amor? Viver a vida na igualdade é apodrecer num charco”.

O edital estabelece ainda que a oferta para o Paes 2022 é de mais de 4 mil vagas para ingresso neste ano, sendo 3.370 vagas para a UEMA e 905 para a UEMASUL. Há reversa de vagas segundo a Lei de Cotas, ou seja, há vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas da rede pública.

Nesta edição, os três cursos mais concorridos foram: Curso de Formação de Oficiais; Medicina; e Curso de Formação de Oficiais – masculino (para candidatos negros).

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também USP vai ofertar mais de 11 mil vagas para ingresso em cursos de graduação em 2023; saiba mais.