UEMA libera resultado dos pedidos de isenção da taxa do Paes 2023

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) divulgou nesta quinta-feira, dia 16 de junho, o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (PAES) 2023. Desse modo, os candidatos já podem conferir o resultado no site da UEMA.

De acordo com o edital, os estudantes cujos pedidos foram negados poderão entrar com recursos no prazo de dois dias úteis. O procedimento deve ser feito virtualmente. A divulgação do resultado final dos pedidos de isenção está marcada para o dia 30 de junho.

A UEMA recebeu os pedidos de isenção entre os dias 18 de abril e 13 de maio. Conforme o edital, puderam solicitar a isenção da taxa os candidatos em situação de vulnerabilidade social cuja renda familiar não seja superior a dois salários mínimos. Além disso, o estudante deve ter cursado os últimos cinco anos em escolas da rede pública de ensino no estado do Maranhão.

Ainda de acordo com o edital, esse processo de isenção abrange, excepcionalmente, a taxa de inscrição do PAES 2023 da UEMASUL, em decorrência de ajuste consolidado por meio do Acordo de Cooperação Técnica n.º 01/2019 entre as duas instituições de ensino superior.

Os estudantes cujos pedidos de isenção forem negados deverão pagar a taxa para efetivar a inscrição no processo seletivo. A UEMA ainda não divulgou o valor da taxa de inscrição. Os candidatos poderão conferir essa informação, o período de inscrição e demais detalhes em breve, com a publicação de edital.

Acesse o edital de isenção na íntegra para mais detalhes.

PAES 2022

A seleção do PAES 2022 está em andamento. A aplicação das provas aconteceu no dia 22 de maio. De acordo com o cronograma, o resultado está previsto para o dia 24 de junho. Conforme o edital, a oferta da UEMA é de 3.370 vagas. Há reserva de vagas para estudantes negros e de comunidades indígenas e para pessoas com deficiência.

