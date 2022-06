UERJ publica 2ª reclassificação do Vestibular 2022

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) publicou neste sábado, dia 25 de junho, a 2ª reclassificação do Vestibular Estadual 2022. Portanto, os participantes já podem consultar a nova lista de convocados por meio do site do Vestibular. A UERJ liberou também o 2º remanejamento.

De acordo com o cronograma, os novos convocados deverão realizar a pré-matrícula nos dias 29 e 30 de junho. O procedimento deve ser feito presencialmente, com a entrega da documentação exigida. Conforme o edital, a entrega dos documentos deverá ser feita Unidades Acadêmicas, das 10h às 16h.

Posteriormente, os calouros deverão realizar a inscrição nos componentes curriculares até o dia 1º de julho. Os candidatos podem conferir mais orientações para as matrículas no site da UERJ.

Ainda de acordo com o cronograma, a UERJ prevê novas reclassificações para os dias 16 de setembro e 5 de outubro deste ano.

Como foi o Vestibular 2022?

O Vestibular Estadual 2022 foi feito em uma única fase. A UERJ aplicou o Exame Único no dia 20 de março. A avaliação foi composta por 60 questões de Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa e Literaturas, Matemática, e Química, além de uma prova de redação.

A oferta total da UERJ para essa edição do processo seletivo foi de 5.736 vagas para 64 cursos de graduação de diversas áreas. Conforme o edital, a universidade reserva de 45% para candidatos cotistas (cotas sociais e raciais).

As vagas ofertadas são para as unidades da UERJ nas cidades do Rio de Janeiro (capital), Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende.

Acesse o site da UERJ para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEMA e UEMASUL liberam o resultado final do Paes 2022; saiba mais detalhes.