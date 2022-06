UESB inicia aplicação de provas do Vestibular 2022 neste domingo (5)

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) inicia neste domingo, dia 5 de junho, a aplicação das provas do Vestibular 2022. A continuação da aplicação será na segunda-feira (6).

Em ambos os dias, as provas terão início às 8h. A abertura dos locais de prova será às 7h10 e o fechamento está marcado para as 7h50. De acordo com o edital, as provas serão aplicadas nas seguintes cidades: Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista.

Neste domingo (5), a aplicação das provas termina às 12h30. Na segunda (6), a aplicação vai até as 12h. A avaliação contará com 85 questões objetivas e uma redação. O edital indica ainda que a organização das provas será da seguinte forma:

5 de junho : prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Matemática e a prova de redação;

: prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Matemática e a prova de redação; 6 de junho: provas de Ciências Humanas (História, Geografia e Conhecimentos Contemporâneos) e de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia).

Os candidatos devem apresentar documento oficial de identificação com foto para acessar os locais de prova. Além disso, os candidatos deverão levar caneta de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.

Vagas e resultado

Conforme o edital, a oferta da UESB para o Vestibular 2022 é de 1.264 vagas em 47 cursos de graduação, sendo 875 são para o 1º período letivo deste ano e 389 para o 2º semestre letivo. Haverá reserva de 50% das vagas de acordo com as ações afirmativas da instituição.

As vagas são para 22 cursos de licenciatura e 25 cursos de bacharelados, distribuídos nos campi da UESB que ficam em Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. De acordo com o cronograma, o resultado final do Vestibular 2022, com a lista da 1ª chamada, será publicado no dia 22 de junho.