UESB publica resultado final do Vestibular 2022

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) publicou na noite desta quarta-feira, dia 22 de junho, o resultado final do Vestibular 2022. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de convocados em 1ª chamada através do site do Instituto Avalia.

A UESB publicou também o cronograma para a matrícula dos aprovados, que deverá ser feita presencialmente. Acesse aqui a lista de documentos necessários.

Os candidatos devem apresentar os documentos para a matrícula às Secretarias de Cursos do respectivo Campus no período de 27 de junho a 1º de julho. Aqueles que concorreram às vagas reservadas para Pessoas com Deficiência deverão passar pela avaliação técnica presencial neste mesmo período.

Sobre o Vestibular 2022

A UESB aplicou as provas do Vestibular 2022 nos dias 5 e 6 de junho. A avaliação foi composta por 85 questões objetivas e uma redação.

No dia 5 de junho, os candidatos responderam a prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Matemática e a prova de redação. No dia 6 de junho, as provas contaram com questões de Ciências Humanas (História, Geografia e Conhecimentos Contemporâneos) e de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia).

Conforme o edital, a oferta da UESB para o Vestibular 2022 é de 1.264 vagas em 47 cursos de graduação, sendo 875 são para o 1º período letivo deste ano e 389 para o 2º semestre letivo. Haverá reserva de 50% das vagas de acordo com as ações afirmativas da instituição.

O edital estabelece ainda que as vagas são para 22 cursos de licenciatura e 25 cursos de bacharelados, distribuídos nos campi da UESB que ficam em Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista.

