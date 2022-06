UFES vai ofertar mais de 2 mil vagas na 2ª edição do SiSU 2022

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) divulgou o termo de adesão ao segundo processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. De acordo com o termo, a oferta total do UFES será de 2.242 vagas para ingresso no segundo semestre letivo deste ano.

Do total das vagas, 1.115 vagas são para a seleção em ampla concorrência, enquanto 1.127 vagas estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/12). Portanto, cerca de 50% das vagas são exclusivas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, com recorte de renda. Dentre as vagas reservadas, há ainda percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

Ao todo, a UFES têm 58 cursos de graduação participantes da 2ª edição do SiSU 2022. Os cursos são ministrados nos campi da universidade de Vitória, São Mateus e Alegre.

Só poderão concorrer às vagas ofertadas no SiSU 2022/2 os estudantes que tenham feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, já que a classificação usa as notas do exame. Conforme as diretrizes do SiSU, o candidato não pode ter zerado a prova de redação e não pode ter feito o exame na condição de “treineiro”.

Datas do SiSU 2022/2

As inscrições do SiSU 2022/2 serão recebidas no período de 28 de junho até as 23h59 do 1º de julho de 2022 (horário de Brasília). Os interessados deverão se inscrever através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. De acordo com o edital, os candidatos podem se inscrever em até duas opções de curso.

A divulgação da chamada única está prevista para o dia 6 de julho. Os candidatos que não forem aprovados em nenhuma das duas opções de curso escolhidas poderão manifestar interesse em participar da lista de espera do SiSU 2022/2 entre os dias 6 e 18 de julho.

Veja mais detalhes no edital do programa.

