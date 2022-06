UFG vai ofertar mais de 600 vagas em cursos EAD através do Programa UAB

A Universidade Federal de Goiás (UFG) anunciou a oferta de mais de 600 vagas em cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EaD) entre 2022 e 2023. As oportunidades são ofertadas através do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Atualmente, o programa é responsável por manter os cursos de graduação em Artes Visuais e Biblioteconomia a distância.

De acordo com as informações divulgadas pela UFG, ente os cursos com oferta confirmada, é possível destacar os seguintes: Licenciatura em Matemática, Especialização em Educação Física Escolar, Especialização em Ensino das Artes Visuais, Abordagens Metodológicas e Processo de Criação, Especialização em Educação Patrimonial: Museus, Escolas e Comunidades.

Ainda conforme a UFG, os cursos são gratuitos e possuem a mesma certificação concedida a seus equivalentes presenciais. Para concorrer às vagas ofertadas, os interessados devem realizar a isncrição nos respectivos processos seletivos.

A universidade ainda não divulgou a data de publicação dos editais e de realização dos processos seletivos. No entanto, informou que, para receber uma notificação por e-mail sobre a abertura das inscrições, os interessados podem registrar interesse em até dois cursos por meio deste endereço eletrônico.

Sobre o Sistema UAB

Criado em 2006, o Sistema UAB tem como objetivo levar a universidade pública a locais distantes e isolados do país. Desse modo, o governo federal e entes federativos promovem em parceria com 139 instituições de ensino superior a oferta de cursos de graduação e de pós-graduação através da modalidade EaD.

O Sistema UAB conta atualmente com 121 mil alunos matriculados em 967 polos instalados em 850 municípios. De acordo com o MEC, o programa está sob comando da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

