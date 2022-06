UFJF abre concurso para Técnico Administrativo

Na última semana, a UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora) publicou edital para concurso público.

Assim, a Universidade ofertou um total de 21 vagas para o cargo de Técnico Administrativo. Esta carreira, então, conta com diferentes áreas de atuação que poderão exigir formação de nível médio, técnico ou até mesmo superior.

Além disso, o período de inscrição para o certame apenas se iniciará no mês de julho. Desse modo, os candidatos poderão se inscrever entre 1º e 29 de julho de 2022.

Em seguida, a prova objetiva possui data prevista para o dia 28 de agosto.

A publicação do resultado final deverá ocorrer em 16 de novembro. O certame terá validade por um prazo de dois anos, que poderá se prorrogar por igual período.

Entenda melhor como será a seleção da UFJF, logo abaixo.

Como será a divisão de vagas para o cargo?

O certame para a Universidade contará com oportunidades para diferentes níveis de formação.

Nesse sentido, para nível médio, haverá vaga para:

Assistente de alunos, com 1 vaga.

Então, em nível técnico de formação, os cargos para Técnico de Laboratório serão nas seguintes áreas:

Biologia , com 1 vaga;

, com 1 vaga; Física , com 1 vaga;

, com 1 vaga; Anatomia, com 1 vaga.

Ademais, ainda com nível técnico, haverão vagas para:

Técnico de Tecnologia da Informação , com 6 vagas, sendo 4 em Juiz de Fora e 2 em Governador Valadares.

, com 6 vagas, sendo 4 em Juiz de Fora e 2 em Governador Valadares. Técnico em Contabilidade, com 7 vagas.

Por fim, exigindo nível superior de formação, estão cargos de:

Auditor , com 1 vaga;

, com 1 vaga; Contador , com 1 vaga;

, com 1 vaga; Pedagogo , com 1 vaga;

, com 1 vaga; Odontólogo: 1 vaga.

Com exceção do cargo de Técnico de Tecnologia e Informação, todos os cargos terão lotação, de forma exclusiva, em Juiz Fora.

Nesse sentido, todos os cargos terão uma carga horária de 40 horas por semana. No entanto, as remunerações variam de acordo com o cargo, sendo:

R$ 1.945,07 para o cargo de nível médio.

R$ 2.446,96 para as carreiras de nível técnico.

Por fim, R$ 4.180,66 para aqueles que exigem nível superior.

Além disso, a fim de conferir as atribuições de cada cargo, o candidato pode conferir o edital da UFJF. Assim, no anexo II do documento, é possível entender melhor como cada uma destas funções deve atuar.

Quais serão as etapas do certame da UFJF?

A seleção da UFJF terá etapa única, que consiste em prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Até o momento, então, o exame possui data prevista para 28 de agosto, às 9h, com duração de 4 horas. Ademais, a aplicação da prova ocorrerá tanto no município de Juiz de Fora, quanto em Governador Valadares.

Assim, esta contará com um total de 60 questões de múltipla escolha, sendo:

30 questões de conhecimento básico, com peso 1.

30 de conhecimento específico, com peso 2.

Portanto, o exame valerá um total de 90 pontos. Desse modo, é necessário conseguir 60% de acertos em toda a prova, ou seja, 54 pontos, além de não zerar nenhum dos blocos.

No que se refere ao bloco de conhecimento básico, todos os cargos responderão:

15 questões de Língua Portuguesa.

05 questões de Raciocínio Lógico.

10 questões de Legislação.

No dia seguinte à prova, a Universidade irá publicar o gabarito em seu site.

Como se inscrever?

Aqueles que desejarem passar pelo processo acima, concorrendo às vagas da UFJF deverá se inscrever.

Nesse sentido, o período de inscrições se iniciará no dia 1º de julho, indo até o dia 29 do mesmo mês. Portanto, será possível contar com um período considerável para se preparar melhor.

Antes de se inscrever, contudo, é necessário que o candidato leia todo o edital com atenção. Assim, poderá se inscrever estando ciente de todas as regras da seleção.

Então, o candidato deve acessar o site da FUNDEP, ou seja, a banca examinadora do concurso da UFJF. Na plataforma, é necessário preencher todo o formulário de inscrição, concedendo informações pessoais.

Por fim, o candidato precisa pagar a taxa de inscrição, caso contrário esta não se efetivará. Os valores, portanto, serão de:

Cargo de nível médio: R$ 85;

Carreiras de nível técnico: R$ 100;

Cargos de nível superior: R$ 130.

No entanto, é importante lembrar que será possível solicitar a isenção da taxa de inscrição. Contudo, esta apenas poderá ocorrer até 04 de julho, para aqueles que:

Possuem inscrição no Cadastro Único, ou seja, sendo membro de família de baixa renda.

São doadores de medula óssea.

Cronograma da seleção

De acordo com o edital, o concurso da UFJF terá a seguinte programação:

Publicação do Edital: 08 de junho.

Período de Inscrição: de 1º a 29 de julho .

. Prazo para pedido de isenção da inscrição: de 1º a 04 de julho.

Disponibilização de comprovantes definitivo de inscrição depois de recursos: 23 de agosto.

Prova objetiva: 28 de agosto .

. Publicação dos gabaritos e dos cadernos de provas: 29 de agosto.

Publicação da decisão dos recursos contra totalização dos pontos e contra Resultado da Prova Objetiva: 11 de outubro.

Convocação para entrevista de Heteroidentificação: 11 de outubro.

Publicação da decisão dos recursos contra a entrevista de heteroidentificação e Classificação preliminar: 16 de novembro.

Publicação do Resultado final do Concurso: 16 de novembro.

Desse modo, o candidato deve se atentar com estar datas a fim de não sofre desclassificação. Contudo, é importante lembrar que estas datas poderão mudar, de acordo com as necessidades da UFJF.

Como funciona a UFJF?

Os futuros servidores da UFJF devem estar a par do funcionamento da Universidade. Nesse sentido, salienta-se que se trata de uma universidade pública muito importante no país.

Esta, então, conta com sede em Juiz de Fora, Minas Gerais, além de ter um campus avançado em Governador Valadares, Minas Gerais. Contudo, para este certame, apenas o cargo de Técnico de Tecnologia e Informação terá vagas nesta última.

Assim, a instituição é um polo científico e cultural de uma região com mais de três milhões de habitantes. Além disso, a UFJF apresenta classificação como uma das melhores universidades da América Latina, tendo reconhecimento no país e em nível internacional.

Ademais, a Universidade oferta diferentes opções de cursos, sendo:

93 opções de cursos de graduação.

36 opções de mestrado.

17 de doutorado.

Por esse motivo, então, o campus da UFJF já soma um total de 20 mil alunos na modalidade presencial, além de 3 mil estudantes à distância.