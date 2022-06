UFOPA abre período de inscrição do PSEI e do PSEQ 2022

A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) abriu nesta quarta-feira, dia 1º de junho, as inscrições do Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI) e do Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ) 2022. As inscrições serão recebidas até o dia 20 de junho.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente on-line, por meio do site da UFOPA. De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas. No dia 1º de julho a universidade deve liberar a lista de inscrições homologadas.

Provas

O processo seletivo será feito em três fases. A 1ª fase consiste na inscrição e no envio dos documentos exigidos no edital, enquanto a 2ª fase conta a aplicação de uma prova de redação. Por fim, a 3ª fase consiste na convocação e habilitação, com a comprovação das informações dadas no ato da inscrição.

Ainda conforme o edital, a seleção do PSEI e do PSEQ 2022 será feita na modalidade remota em decorrência da pandemia da Covid-19.

Nesse sentido, os candidatos deverão responder a prova de redação e enviar o texto por meio plataforma eletrônica, na área do candidato, até o dia 11 de julho. Segundo o cronograma, a UFOPA vai liberar o tema da redação no dia 4 de julho.

Vagas do PSEI e do PSEQ

A oferta da universidade para o PSEI é de 96 vagas, sendo 76 vagas aos cursos de graduação ofertados para o Campus Santarém e 20 vagas para os campi regionais em Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná.

Já para o PSEQ, a oferta da UFOPA é de 96 vagas, sendo 76 são para o Campus Santarém e 20 para os campi regionais.

Acesse o site da UFOPA para mais informações.

