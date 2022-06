UFPB divulga oferta de vagas para 2ª edição do SiSU 2022

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) divulgou o número de vagas que vai ofertar na 2ª edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. De acordo com o termo de adesão publicado pela UFPB, serão ofertadas 378 vagas em 71 cursos participantes do SiSU.

O termo especifica ainda que 166 vagas serão para ampla concorrência, enquanto 212 vagas serão reservadas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Desse modo, 212 oportunidades são exclusivas para estudantes oriundos de escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

As vagas ofertadas pela UFPB são para cursos dos campi de João Pessoa, Areia, Bananeiras, Mamanguape, e Rio Tinto.

Inscrições do SiSU 2022/2

De acordo com o edital publicado pelo Ministério da Educação (MEC) no dia 3 de junho, o período de inscrição da 2ª edição do SiSU 2022 será de 28 de junho até as 23h59 do 1º de julho de 2022 (horário de Brasília).

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas através do site do SISU. Somente poderão se inscrever no SiSU 2022/2 os estudantes que tenham participado da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), já que a classificação dos inscritos será feita exclusivamente a partir das notas do Enem 2021.

Conforme as diretrizes do SiSU 2022/2, o candidato não pode ter zerado a prova de redação e não pode ter feito o exame na condição de “treineiro”.

A divulgação do resultado, feito em uma chamada única, está prevista para o dia 6 de julho. Os candidatos que não obtiverem aprovação poderão manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 6 e 18 de julho.

Veja mais informações no edital do SISU 2022/2.

