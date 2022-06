UFPB divulga resultado do Vestibular EaD 2022/2

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) publicou o resultado preliminar do Vestibular 2022/2 para cursos da modalidade de Educação a Distância (EaD). Desse modo, os candidatos já podem consultar a classificação preliminar no site da UFPB.

De acordo com o cronograma, a UFPB receberá os recursos até 9 de junho, essa quinta-feira. A divulgação do resultado final, após a análise dos recursos, está prevista para o dia 10 de junho.

A universidade vai informar as datas e procedimentos para a matrícula dos aprovados após a divulgação da 1ª chamada, por meio do site da SEAD/UFPB.

Seleção

A seleção dos inscritos no Vestibular EaD 2022/2 foi feita a partir das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), das edições de 2019, 2020 e 2021. Portanto, só puderam participar da seleção os estudantes que fizeram as provas de uma dessas edições aceitas pela UFPB.

As vagas ofertadas pela UFPB são parte do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). Conforme o edital, as vagas são para os seguintes cursos: Letras – Libras, Letras – Espanhol, Letras – Inglês, Letras – Português, Pedagogia, Ciências Agrárias e Matemática.

Do total das vagas, 50% estão reservadas para candidatos que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para pessoas de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e pessoas com deficiência.

De acordo com a universidade, os polos presenciais são em Alagoa Grande, Cabaceiras, Campina Grande, Conde, Cuité de Mamanguape, Duas Estradas, Itaporanga, João Pessoa, Lucena, Mari, Pitimbu, Pombal, Santa Luzia, Araruna, Livramento, São Bento e Taperoá.

Acesse o site da UFPB para mais informações.

