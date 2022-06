UFPB libera resultado final do Vestibular EaD 2022/2

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) liberou o resultado final do Vestibular 2022/2 para cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EaD). Portanto, os participantes já podem consultar a lista de classificados para as vagas no site da UFPB.

De acordo com o cronograma da UFPB, os candidatos convocados nesta 1ª chamada deverão realizar cadastramento obrigatório entre às 9h do dia 13 de junho, próxima segunda-feira (13) até às 17h da quarta-feira (15). O cadastramento deve ser feito exclusivamente on-line, por meio do Sistema Sigaa.

Os candidatos podem conferir a lista de documentos necessários para a matrícula e as orientações da UFPB por meio do edital.

Seleção e vagas

A seleção dos inscritos no Vestibular EaD 2022/2 foi feita a partir das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos puderam usar as notas das edições de 2019, 2020 e 2021, edições aceitas pela UFPB.

As vagas ofertadas pela UFPB são parte do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). Conforme o edital, as vagas são para os seguintes cursos: Letras – Libras, Letras – Espanhol, Letras – Inglês, Letras – Português, Pedagogia, Ciências Agrárias e Matemática.

Do total das vagas, 50% estão reservadas para candidatos que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública, conforme estabelecido na Lei de Cotas. Portanto, há percentual de vagas para pessoas de baixa renda, pretos, pardos ou indígenas e pessoas com deficiência.

De acordo com a UFPB, os polos presenciais são em Alagoa Grande, Cabaceiras, Campina Grande, Conde, Cuité de Mamanguape, Duas Estradas, Itaporanga, João Pessoa, Lucena, Mari, Pitimbu, Pombal, Santa Luzia, Araruna, Livramento, São Bento e Taperoá.

Acesse o site da UFPB para mais informações.

