UFT aplica provas do Vestibular EAD 2022/2 neste domingo (5)

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) aplica na manhã deste domingo, dia 5 de junho, as provas do Vestibular 2022 para cursos da modalidade de Educação a Distância (EAD). De acordo com o cronograma, a aplicação das provas terá início às 9h10.

Conforme o edital, as provas serão aplicadas nos polos presenciais em que os cursos serão ofertados. Os candidatos podem consultar os locais de prova no site da UFT.

Os polos da UFT ficam em: Palmas, Araguaína, Arraias, Miracema, Gurupi, Porto Nacional, Araguatins, Cristalândia, Guaraí, Mateiros, Araguacema, Alvorada, Ananás, Colinas do Tocantins, Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, Taguatinga, Pedro Afonso, e Dianópolis.

As provas serão compostas por 30 questões objetivas sobre disciplinas do ensino médio. O conteúdo programático varia de acordo com o curso escolhido pelo candidato.

A UFT recomenda que os inscritos cheguem aos locais de prova com antecedência. O fechamento dos portões de acesso aos locais de prova está marcado para as 9h. Os candidatos devem apresentar documento oficial com foto e levar caneta de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.

Vagas e resultados

A oferta da UFT é de 780 vagas para cinco cursos de graduação EaD (Música, Química, Física, Biologia e Matemática) em 19 polos da UAB/UFT.

Segundo o cronograma, o gabarito das provas será liberado no dia 6 de junho, enquanto a divulgação do resultado final está prevista para o dia 28 de junho. Os aprovados na 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 7 e 8 de julho. Ainda de acordo com o cronograma, há a previsão de novas convocações para os dias 12 e 19 de julho.

