UFT e UFNT liberam 2ª chamada do Vestibular 2022 via Enem

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) e a Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) liberaram a 2ª chamada do resultado final do Processo Seletivo Complementar (PSC) 2022. A convocação pode ser consultada no site da UFT.

De acordo com a nova convocação, os candidatos devem realizar a primeira etapa da matrícula nos dias 5 e 6 e julho. Essa etapa é virtual e exige o envio dos documentos necessários para a matrícula por meio do sistema da universidade.

Já a segunda etapa consiste na apresentação presencial dos documentos para comprovação das informações enviadas, conforme orienta o Manual de Matrícula. A UFT vai divulgar as datas para o procedimento em seu site.

Além disso, os candidatos que concorreram às vagas pelo sistema de cotas para pretos, pardos e indígenas deverão passar pela Comissão de Heteroidentificação. Já os candidatos que disputaram as vagas destinadas a pessoas com deficiência precisarão enviar laudo médico.

Sobre o Vestibular 2022 via Enem

A UFT e a UFNT realizaram a seleção exclusivamente a partir das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o edital, foram aceitas as notas das edições do Enem de 2015 a 2021. Desse modo, puderam participar da seleção apenas os estudantes que fizeram uma dessas edições.

A oferta total da UFT e da UFNT para o Vestibular 2022 via Enem é de 785 vagas em 42 cursos de graduação de diversas áreas. As vagas são para sete campi nas cidades de Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis.

Parte das vagas foram reservadas segundo a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para indígenas e quilombolas.

Acesse o site da UFT para mais detalhes.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UPE encerra período de inscrição para o Vestibular EaD 2023; saiba mais.