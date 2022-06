UFU encerra período de inscrição do Vestibular 2022/2

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) encerra nesta quinta-feira, dia 30 de junho, o período de inscrição do Vestibular 2022/2. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até as 16h de hoje (30).

As inscrições devem ser feitas virtualmente, por meio do site da UFU. A confirmação do cadastro no Vestibular 2022/2 só será feita mediante o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 117,00. O pagamento deve ser feito até amanhã, dia 1º de julho.

A universidade recebeu pedidos de isenção da taxa até o dia 20 de junho. Conforme o edital, puderam solicitar o benefício estudantes de baixa renda que se enquadram nos critérios estabelecidos no edital e inscritos no CadÚnico. O resultado das isenções já está disponível.

Provas

Segundo o edital, o Vestibular 2022/2 da UFU contará com duas etapas. A 1ª fase está marcada para o dia 21 de agosto, das 13h às 18h30, com locais de prova nos seguintes municípios: Uberlândia, Patos de Minas, Monte Carmelo, Ituiutaba e Belo Horizonte, Goiânia (GO) e Ribeirão Preto (SP).

Já a aplicação das provas da 2ª fase está prevista para o dia 9 de outubro. De acordo com a UFU, a 2ª fase acontecerá apenas em Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas.

Ainda segundo a UFU, são leituras obrigatórias para o Vestibular 2022/2 as seguintes obras:

“A Rosa do Povo”, de Carlos Drummond de Andrade;

“O Cortiço”, de Aluísio de Azevedo;

“O Homem que sabia Javanês e outros contos”, de Lima Barreto;

“O noviço”, de Martins Pena;

“A cor púrpura”, de Alice Walker.

Vagas e resultado

A oferta da UFU para o Vestibular 2022/2 é de 1.614 vagas para 47 cursos de graduação em diversas áreas, com reserva de parte das vagas de acordo com a Lei de Cotas. Ainda conforme o edital, a publicação do resultado final está prevista para o dia 18 de novembro.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFT libera edital de isenção de taxa de inscrição do Vestibular 2023; saiba mais.