ÚLTIMOS DIAS! Inscrições para programa de estágio da Minerva Foods terminam no dia 15 de junho

As inscrições para programa de estágio da Minerva Foods terminam no próximo dia 15 de junho. A empresa visa recrutar estudantes do ensino técnico e superior interessados em trabalhar nas unidades operacionais e escritórios localizados em Barretos (SP), José Bonifácio (SP), Rolim de Moura(RO), Janaúba (MG), Mirassol D’Oeste (MT), Paranatinga (MT), Araguaína (TO), Araraquara (SP), Buritama (SP), Palmeiras de Goiás (GO), Abaetetuba (PA) e São Paulo (SP)

São elegíveis estudantes com matrícula ativa em instituição de ensino técnico ou superior (a partir do 3° semestre) nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Logística, Agronomia, Medicina Veterinária, Psicologia, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Marketing, Economia, Direito, Zootecnia, Técnico Agrícola, Sistemas de Informação, Processos Gerenciais e Engenharia (Produção, Alimentos, Civil, Elétrica, Mecânica, Química, Mecatrônica, Industrial).

Durante o programa, os contratados terão a oportunidade de vivenciar experiências práticas para complementar sua formação curricular e acadêmica, sempre com foco no desenvolvimento de conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais para serem aplicadas no dia a dia. Nesse sentido, de acordo com a empresa, o programa terá duração de um ano e contará com uma trilha de desenvolvimento, mentoria e realização de projetos, que contribuirão para o seu amadurecimento e oportunidades dentro da companhia.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, como programa de treinamentos, seguro de vida e vale alimentação.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 15 de junho para se candidatarem pelo site https://trabalheconosco.vagas.com.br/minerva-foods. O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem:

Inscrição e teste de raciocínio lógico

Entrevista individual com o RH;

Painel em grupo;

Entrevista individual com os gestores.