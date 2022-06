UnB abre período de inscrição do Vestibular 2022 via Enem

A Universidade de Brasília (UnB) abriu nesta terça-feira, dia 7 de junho, o período de inscrição do Vestibular 2022 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas.

Os interessados devem se inscrever on-line, por meio do site do Cebraspe. O período de inscrição segue aberto até o dia 21 de junho.

Para participar do processo seletivo, os estudantes devem ter feito alguma das edições do Enem aceitas pela UnB. Serão aceitos os desempenhos dos anos de 2019, 2020 e 2021. O candidato deve indicar qual edição deseja usar na seleção no momento da inscrição.

A nota mínima exigida para participação é de 400 na prova de redação do Enem e 350 nas provas objetivas: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Matemática.

O edital estabelece ainda que, para concorrer a cursos que exigem habilidades específicas, como Artes Visuais e Música, por exemplo, os candidatos precisam ter feito a Certificação de Habilidade Específica na UnB e estar com o documento válido.

Vagas e resultados

A oferta total da UnB para o Vestibular 2022 via Enem é de 2.120 vagas em diversos cursos de graduação. Além das oportunidades ofertadas em ampla concorrência, por meio do Sistema Universal, haverá reserva de vagas para o Sistema de Cotas para Negros e para o Sistema de Cotas para Escolas Públicas, com percentual para pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência.

De acordo com o cronograma, a divulgação da lista de aprovados está prevista para o dia 3 de agosto. A UnB ainda não informou a data para as matrículas dos candidatos aprovados em 1ª chamada.

Acesse o site da instituição para mais detalhes.

