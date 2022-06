UNEB encerra inscrições do Vestibular 2022/2

O período de inscrição do Vestibular 2022/2 da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) termina nesta quinta-feira, dia 16 de junho. Os interessados devem realizar as inscrições exclusivamente on-line, por meio do site da universidade.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 100. O pagamento da taxa deve ser feito dentro do prazo estabelecido no boleto.

Os estudantes de baixa renda podem solicitar a isenção da taxa também até essa quinta-feira (16). O edital prevê o benefício para estudantes egressos de escolas da rede pública e para servidores de universidades públicas e seus dependentes.

No momento da inscrição, os candidatos devem identificar o seu grupo de pertencimento, indicar a modalidade de ensino desejada e as 1ª e 2ª opções de curso. Além disso, é preciso escolher a língua estrangeira para a prova e definir o local onde vai fazer as provas. Também no momento da inscrição é preciso indicar se deseja participar da seleção por cotas ou não.

Seleção

De acordo com o cronograma, as provas estão marcadas para os dias 31 de julho e 1º de agosto. No dia 31 de julho, os candidatos farão as provas de Língua Portuguesa (Literatura Brasileira), Redação, Língua Estrangeira, Ciências Humanas (História, Atualidades e Geografia). Já no dia 1º de agosto, a UNEB vai aplicar as provas de Matemática e Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia).

A aplicação terá duração de quatro horas e meia no primeiro dia, enquanto no segundo dia os candidatos terão quatro horas para responder a prova. Os candidatos poderão conferir os locais de prova a partir de 26 de junho.

Vagas e resultados

O resultado final, com a lista da 1ª chamada, está previsto para o dia 29 de agosto. De acordo com o edital, a oferta da UNEB é de 3.401 vagas para o Vestibular 2022/2. As vagas são para cursos de graduação presenciais e também para a modalidade EAD.

Ainda conforme o edital, para os cursos EAD, a oferta é de 650 vagas. Os cursos são ofertados por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e são ministrados pela UNEB. Para os cursos de graduação presenciais, a oferta é de 2.291 vagas.

