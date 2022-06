Unemat aplica provas do Vestibular 2022/2 neste domingo (12) para cerca de 9 mil candidatos

A Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat) aplica neste domingo, dia 12 de junho, as provas do Vestibular 2022/2. De acordo com o edital, a aplicação das provas será feita no período da manhã, das 8h às 13h.

De acordo com a Unemat, são esperados cerca de 9 mil candidatos para o Vestibular 2022/2. Conforme o edital, o Vestibular 2022/2 será feito em uma única etapa composta por duas fases:

1ª fase : quatro provas objetivas – Ciências da Natureza e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias; e Linguagens, Códigos e suas tecnologias;

: quatro provas objetivas – Ciências da Natureza e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias; e Linguagens, Códigos e suas tecnologias; 2ª fase: prova de redação.

Os locais de prova serão em Cuiabá, Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Diamantino, Juara, Nova Canaã do Norte, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.

A Unemat orienta os candidatos a chegarem aos locais de prova com uma hora de antecedência. Ainda conforme as orientações da universidade, o uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório. A máscara será obrigatória “independentemente de legislação estadual e/ou municipal que desobrigue o uso da mesma”.

Os candidatos devem levar documento oficial de identificação com foto e caneta de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.

Vagas e resultado

Ao todo, a Unemat está ofertando 2.430 vagas no Vestibular 2022/2. De acordo com o edital, as vagas são para 60 cursos de graduação em unidades de 12 municípios.

Ainda segundo o edital, parte das vagas ofertadas no Vestibular 2022/2 estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para candidatos que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas públicas, com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

O resultado final, com a lista da 1ª chamada, será publicado no dia 22 de julho. A Unemat deve liberar as orientações sobre as matrículas na mesma data.

