Unifesspa: resultado preliminar do PSIQ 2022 está disponível

O resultado preliminar do Processo Seletivo de Indígenas e Quilombolas (PSIQ) 2022 da Universidade Federal do Sul e do Sudeste do Pará (Unifesspa) já está disponível. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista preliminar de classificados no site da universidade.

Conforme o cronograma, os recursos foram recebidos nos dias 16 e 17 de junho. A divulgação do resultado final, após a análise dos recursos, está prevista para o dia 24 de junho. Na mesma data, a universidade deve divulgar as orientações e prazos para as matrículas dos aprovados.

Como foi o PSIQ 2022?

De acordo com o edital, a seleção de indígenas e quilombolas foi feita em duas fases. A primeira fase contou com o envio e a análise das cartas de intenção, enquanto a segunda fase contou com a realização de uma entrevista individual.

A análise das cartas de intenção foi feita no período de 20 a 30 de maio. A Unifesspa liberou a lista definitiva de candidatos aptos para a entrevista no dia 6 de junho. As entrevistas aconteceram no período de 7 a 10 de junho.

Conforme o edital, a entrevista contou com a presença de, ao menos, dois entrevistadores que fizeram questionamentos sobre a história de vida e sobre a trajetória escolar do candidato.

Vagas do PSIQ

Ao todo, a Unifesspa está ofertando 164 vagas para a seleção de indígenas e quilombolas brasileiros. De acordo com o edital, as oportunidades são para 41 cursos de graduação de diversas áreas nos campi de Marabá, Rondon do Pará, São Félix do Xingu, Santana do Araguaia e Xinguara.

Acesse o site da Unifesspa para mais informações.

