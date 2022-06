UniRV publica resultado do Vestibular 2022/2 de Medicina

A Universidade de Rio Verde (UniRV) publicou na tarde desta segunda-feira, dia 20 de junho, o resultado do Vestibular 2022/2 de Medicina. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de aprovados por meio do site de vestibular da UniRV. O resultado disponível é referente as vagas ofertadas na cidade de Rio Verde.

De acordo com o cronograma da UniRV, os candidatos convocados devem realizar as matrículas nos dias 21 e 22, próximas terça e quarta-feiras. Os candidatos deverão entregar todos os documentos listados no site da instituição.

Sobre o Vestibular 2022/2 de Medicina

A UniRV está ofertando vagas nos campi de Rio Verde, Aparecida, Goianésia e Formosa. A aplicação das provas aconteceu nos dias 6, 7, 8 e 9 de junho, respectivamente. A aplicação das provas aconteceu no período da tarde, das 14h às 17h.

De acordo com o edital, as provas foram compostas por 18 questões objetivas sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, História, Matemática, Geografia, Biologia, Física e Química. Além disso, a UniRV aplicou também uma prova de redação.

Vagas e resultados

Ainda segundo o edital, a oferta total da UniRV para o Vestibular 2022/2 de Medicina é de 50 vagas para cada um dos quatro campi. O edital estabelece ainda que há a reserva de 50% das vagas para grupos específicos, sendo 25% para egressos de escolas públicas, 20% para pessoas negras e 5% para indígenas e pessoas com deficiência.

De acordo com o cronograma, a divulgação dos aprovados para Rio Verde, para Aparecida, para Goianésia e para Formosa está prevista para os dias 20, 21, 22 e 23 de junho, respectivamente.

Acesse o site da UniRV para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unicamp encerra prazo para pedidos de isenção da taxa do Vestibular 2023; saiba mais.