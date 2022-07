Unisc: lista de aprovados no Vestivular 2022/2 está disponível

A Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) divulgou ontem (29) o resultado final do Vestibular 2022/2 para Medicina e para os demais cursos. As lista de aprovados em 1ª chamada estão disponíveis para consulta no site da instituição.

De acordo com o cronograma, os candidatos convocados devem realizar as matrículas até essa sexta-feira, dia 1º de julho. Para realizar o procedimento, é necessário apresentar todos os documentos indicados no edital.

Como foi a seleção?

A Unisc aplicou as provas do Vestibular de Inverno 2022 no dia 25 de junho. Para os candidatos ao curso de Medicina, a aplicação foi das 14h30 às 18h30, enquanto para os demais cursos foi das 14h30 às 16h30.

De acordo com os editais, as provas do Vestibular de Inverno 2022 foram compostas por 45 questões objetivas sobre as disciplinas do ensino médio e por uma redação. O processo seletivo contou com locais de prova em Santa Cruz do Sul, Montenegro, Venâncio Aires, Capão da Canoa e Sobradinho.

Notas do Enem

O Vestibular de Inverno 2022 contou também com uma modalidade de ingresso via aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os candidatos ao curso de Medicina puderam usar as notas de 2018 a 2021. Para os demais cursos, a Unisc aceitou as notas de 2017 a 2021.

Além disso, a Unisc aceitou também o uso das notas das provas de redação dos seus vestibulares de anos anteriores na seleção dos demais cursos.

Vagas

Conforme o edital, a Unisc está ofertando 3.255 vagas para mais de 40 cursos de graduação, sendo 40 vagas para Medicina. As oportunidades estão distribuídas nos campi de Santa Cruz do Sul, Capão da Canoa, Montenegro, Sobradinho, e Venâncio Aires.

Veja detalhes no site da Unisc.

