Unitins: gabarito definitivo do Vestibular 2022/2 está disponível

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou o gabarito definitivo da prova objetiva do Vestibular 2022/2. Desse modo, os participantes já podem consultar as respostas oficiais no site da Unitins.

A divulgação do resultado final, com a lista dos candidatos aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 30 de junho. De acordo com o cronograma, os candidatos poderão conferir a lista de aprovados a partir das 19h.

Sobre o Vestibular 2022/2

A Unitins aplicou as provas do Vestibular 2022/2 no dia 12 de junho, das 14h15 às 19h15. Os locais de prova foram nas cidades de Palmas e Paraíso do Tocantins.

De acordo com o edital, o processo seletivo contou com uma prova de conhecimentos específicos dividida em duas grandes áreas: Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias:

Prova da 1ª grande área: 30 questões de História, Geografia, Matemática, Física, Química e Biologia;

Prova da 2ª grande área: 20 questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Inglesa ou Língua Espanhola e a prova de redação.

Ainda de acordo com o edital, a oferta total da Unitins é de 240 vagas no Vestibular 2022/2. O documento estabelece ainda que haverá reserva de 50% das vagas para egressos da rede pública de ensino, para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD), segundo a Lei de Cotas.

As vagas do Vestibular 2022/2 são para os cursos de Direito (Palmas e Paraíso do Tocantins), Engenharia Agronômica, Pedagogia, Sistemas de Informação, sendo 40 vagas para cada curso, nos campi de Palmas e de Paraíso do Tocantins.

