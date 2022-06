Unoeste divulga resultado do Vestibular Medicina 2022/2

A Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) liberou o resultado do Vestibular 2022 para o curso de Medicina ministrados nos campi Jaú e Guarujá. Desse modo, os participantes já podem consultar o resultado por meio da Área do Candidato.

Segundo o cronograma, os candidatos aprovados para o Campus Jaú devem se matricular até as 18h do dia 17 de junho, enquanto os aprovados para o campus Guarujá poderão realizar as matrículas até o dia 20 de junho. Para realizar as matrículas, os candidatos deverão conferir as orientações e documentos no edital publicado pela Unoeste.

A divulgação do resultado final para o curso de Medicina do Campus de Presidente Prudente está prevista para o dia 28 de junho. As matrículas dos aprovados para Presidente Prudente serão recebidas até o dia 1º de julho.

Sobre a seleção

Conforme o edital, o processo seletivo da Unoeste contou com as seguintes modalidades de ingresso: Processo Seletivo via Concurso de Bolsas; Seleção via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Média); Processo Seletivo para Portadores de Diploma de Curso Superior; Processo Seletivo via prova on-line.

Ainda de acordo com o edital, os candidatos que optaram pela modalidade de ingresso tradicional, com a aplicação de prova, responderam avaliações compostas por 60 questões objetivas sobre assuntos do ensino médio e por uma redação em língua portuguesa.

As provas para o Campus de Jaú foram aplicadas no dia 11 de junho, às 13h, enquanto as provas para o Campus de Guarujá aconteceram no dia 12 de junho, às 9h. Os candidatos inscritos para o Campus de Presidente Prudente farão o exame no dia 26 de junho, às 9h.

A oferta da Unoeste para o Vestibular de Medicina 2022/2 é de 195 vagas para três cidades do estado de São Paulo, sendo 105 para Presidente Prudente, 40 para Jaú e 50 para o Guarujá.

