UPF finaliza período de inscrição do Vestibular de Inverno 2022

O período de inscrição do Vestibular de Inverno 2022 da Universidade de Passo Fundo (UPF) termina nesta terça-feira, dia 21 de junho. O valor da taxa de inscrição para a seleção do curso de Medicina é de R$ 200 e para os demais cursos o valor é R$ 30.

O prazo chega ao fim hoje para os candidatos que optarem por fazer as provas presenciais. Para as outras duas modalidades de ingresso o período de inscrição vai até o dia 27 de julho. Além das provas presenciais, há também as provas on-line e o aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site do Vestibular Inverno 2022. Para efetivar o cadastro, é preciso pagar a taxa de inscrição.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas presenciais está marcada para o dia 25 de junho. Já as provas on-line devem ser feitas até27 de julho. Os candidatos que optarem pelo aproveitamento do desempenho do Enem poderão usar as notas das edições de 2010 a 2021.

Conforme o edital, as obras literárias obrigatórias para os candidatos ao curso de Medicina que optarem por realizar a prova presencial serão:

“Dom Casmurro”, de Machado de Assis;

“Pauliceia Desvairada”, de Mário de Andrade;

“Vozes guardadas”, de Elisa Lucinda;

“Olhos d’Água”, de Conceição Evaristo;

“A ocupação”, de Julián Fuks;

“Os tambores silenciosos”, de Josué Guimarães.

Vagas e resultados

Segundo o cronograma, o resultado da seleção via provas presenciais está prevista para o dia 26 de junho, enquanto o resultado das duas outras modalidades será liberado 24 horas após a inscrição ou realização da prova.

O edital estabelece ainda que a UPF está ofertando vagas em 27 cursos de graduação em diversas áreas.

Veja mais detalhes no site da UPF.

