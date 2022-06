USCS realiza Vestibular 2022/2 de Medicina neste domingo (19)

A Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) aplica neste domingo, dia 19 de junho, as provas do Vestibular de Medicina 2022/2. Conforme o edital, a aplicação será no período da tarde, das 14h às 19h.

Os locais de aplicação das provas serão nas cidades de São Caetano do Sul e Itapetininga. De acordo com o cronograma, a USCS liberou a consulta ao ensalamento no dia 10 de junho, de modo que os inscritos já podem conferir os endereços dos locais de prova e demais informações sobre a aplicação no site da USCS.

Conforme orientações da universidade, os candidatos devem chegar aos locais de prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência para evitar aglomerações. Além disso, os estudantes devem levar caneta de tinta preta fabricada em material transparente e devem apresentar documento de identificação original com foto.

Os candidatos responderão a uma avaliação composta da seguinte forma: Prova I (questões dissertativas de Química e Biologia); Prova II (questões objetivas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Língua Inglesa, e Física); e Prova de redação.

Vagas e resultados

Segundo o edital, a oferta total da USCS é de 180 vagas para o curso de Medicina para ingresso ainda no primeiro semestre letivo deste ano. O edital indica ainda que são 60 vagas para São Caetano, 60 para a capital (Bela Vista) e 60 para Itapetininga.

A divulgação do resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 8 de julho. Os candidatos poderão consultar a lista a partir das 15h. Os aprovados deverão realizar as matrículas virtualmente entre os dias 12 e 14 de julho.

Há universidade prevê ainda novas chamadas para os dias 19 e 12 de julho. Acesse o edital para mais informações.

