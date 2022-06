USP vai ofertar mais de 11 mil vagas para ingresso em 2023

A Universidade de São Paulo (USP) informou que vai ofertar 11.147 vagas para ingresso de novos alunos em seus cursos de graduação em 2023. As vagas serão ofertadas através do Vestibular 2023, realizado pela Fuvest, e também através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU).

De acordo com a universidade, o Conselho Universitário aprovou a tabela de vagas dos cursos de graduação ontem, dia 21 de junho.

Das 11.147 vagas, 2.917 são para o SiSU, cuja seleção é feita a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Portanto, são oportunidades exclusivas para os estudantes que fizeram o Enem 2022.

Outras 8.230 vagas são para ingresso através do vestibular próprio da USP. Metade das vagas de cada curso (2.173) está reservada de acordo com a resolução nº 7.373/2017, ou seja, são para candidatos egressos de escolas da rede pública de ensino (EP). Dentre as vagas reservadas, há percentual para pretos, pardos e indígenas (PPI), 1.096 vagas.

Cronograma do Vestibular 2023

Segundo o cronograma da Fuvest, o período de inscrição do Vestibular 2023 será de 15 de agosto a 23 de setembro. O período de solicitação para pedidos de isenção da taxa de inscrição já está aberto. Os pedidos serão recebidos até as 12h do dia 15 de julho, por meio do site da Fundação. O resultado está previsto para o dia 15 de agosto. As provas da 1ª fase estão previstas para o dia 4 de dezembro deste ano, enquanto as provas da 2ª fase acontecerão nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. A aplicação das provas de habilidades específicas, exclusivas para os concorrentes de alguns cursos, será de 11 a 14 de janeiro. O resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 30 de janeiro. Veja mais detalhes no site da Fuvest.