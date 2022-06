usuário já pode consultar dados de junho no app

Falta menos de uma semana para o início das liberações de mais uma rodada do vale-gás nacional. Embora o dinheiro ainda não esteja na conta, o fato é que os cidadãos que fazem parte da folha de pagamentos já podem consultar os dados dos seus saldos e as informações de suas contas sem precisar sair de casa.

De acordo com as informações oficiais, qualquer cidadão pode conferir os dados através do app oficial do Auxílio Brasil. O Ministério da Cidadania, que é o agente pagador do benefício, explica que as informações dos dois programas podem ser colhidas em um mesmo canal. Neste primeiro momento, quem recebe o vale-gás também recebe o Auxílio Brasil.

O app oficial do programa já está disponível para download em celulares com sistemas Android e iOS. Por lá, é possível consultar os saldos disponíveis além de um indicativo que explica quais são os benefícios que estão disponíveis para o cidadão em junho. Quem recebe os dois programas, consegue verificar quanto ganhará em cada um deles.

No caso específico do vale-gás nacional, o Ministério da Cidadania já decidiu que os pagamentos do benefício serão de R$ 53 neste mês de junho. Trata-se portanto do valor que é disponibilizado no app. Ao contrário do Auxílio Brasil, o vale-gás nacional possui um patamar fixo, ou seja, todos os usuários recebem o mesmo saldo.

Caso os números se confirmem oficialmente, o vale-gás nacional pagará em junho o seu maior valor desde o início dos repasses ainda em dezembro do ano passado. Em fevereiro, por exemplo, o Governo Federal pagou R$ 50 por família. Em abril, o número subiu para R$ 51. Agora, as liberações sobem para o patamar de R$ 53.

Quem pode receber o vale-gás nacional?

Em regra geral, o vale-gás segue com as mesmas normas de entrada neste mês de junho. Em primeiro lugar, é importante ter uma renda per capita familiar mensal de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 606 por pessoa.

Além disso, também é importante ter um cadastro ativo e atualizado no Cadúnico do Governo Federal. Outra opção é fazer parte do chamado Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Não é necessário realizar nenhum tipo de inscrição direta para o recebimento do Auxílio Brasil. Basta seguir os passos acima e aguardar até o momento em que o Ministério da Cidadania pode selecionar o seu nome para fazer parte da folha de pagamentos.

Quem recebe de fato

Embora as regras de entrada no vale-gás nacional já estejam oficialmente dispostas em lei, o fato é que nem todo mundo que se encaixa nas normas, consegue receber o dinheiro. Estima-se que mais de 24 milhões tenham direito ao vale-gás, mas só pouco mais de 5 milhões recebem.

O Ministério da Cidadania explica que a fila de espera se forma porque a quantidade de pessoas que têm direito ao benefício é maior do que o número de vagas disponíveis. Além disso, não há mais espaço dentro do orçamento para este ano.

Seja como for, o mesmo Ministério costuma afirmar que mais pessoas podem entrar no benefício com o passar dos meses. Nesse sentido, o cidadão precisa prestar atenção nos apps oficiais para saber quando poderá realizar a sua entrada.