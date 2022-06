UTFPR ofertará mais de 4 mil vagas na 2ª edição do SiSU 2022

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) divulgou o termo de adesão referente ao segundo processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. De acordo com o documento, a oferta da UTFPR será de 4.310 vagas.

As oportunidades estão distribuídas em 107 cursos de graduação ministrados em 13 cidades do Paraná, incluindo os dois novos bacharelados: Química Ambiental e Agronomia. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no segundo semestre deste ano.

De acordo com o termo de adesão, as vagas são para os campi de Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo.

Parte das vagas será reservada de acordo com a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas. Há percentual para pessoas de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e PcD.

Período de inscrição

As inscrições do SiSU 2022/2 serão recebidas no período de 28 de junho até as 23h59 do 1º de julho de 2022 (horário de Brasília). As inscrições deverão ser feitas através do site do SISU. De acordo com o edital, os candidatos podem se inscrever em até duas opções de curso.

A seleção será feita através das notas dos candidatos na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Portanto, só poderão se inscrever os estudantes que fizeram o Enem 2021. De acordo com as diretrizes do SiSU 2022/2, para participar, o candidato não pode ter zerado a prova de redação e não pode ter feito o exame na condição de “treineiro”.

Acesse o edital do SiSU 2022/2 para mais informações.

