Utilize o cartão Nubank no WhatsApp para enviar e receber dinheiro

Você sabia? O WhatsApp conta com um sistema de pagamento que permite aos seus usuários enviar e receber dinheiro diretamente no aplicativo, sem a cobrança de taxas. Apesar da novidade não ser muito utilizada no país, diversos bancos nacionais, como o Nubank, aceitam o WhatsApp Pay.

Vale ressaltar que o WhatsApp Pay é autorizado pelo Banco Central do Brasil a funcionar como uma instituição de pagamentos na modalidade Iniciador de Transações de Pagamentos pela Facebook Pagamentos do Brasil Ltda. Desse modo, o BC supervisiona as operações.

Veja como configurar um cartão Nubank no WhatsApp Pay

De acordo com o banco digital Nubank, a instituição foi uma das primeiras a oferecer o serviço vinculado ao WhatsApp Pay. Isso ocorre porque o banco digital oferece tanto cartões de crédito quanto de débito.

Cadastrar um cartão do Nubank no serviço de pagamentos do WhatsApp é bastante simples. Para isso, basta abrir o menu no canto superior direito do WhatsApp e clicar em “Pagamentos”, iniciando a configuração do cartão.

Em seguida, será preciso inserir os dados financeiros, o endereço e clicar em “Continuar”. Desse modo, o usuário precisa clicar em “Adicionar cartão” e inserir os dados do cartão de débito. Vale ressaltar que o sistema de pagamentos do WhatsApp Pay aceita tanto cartões virtuais como cartões físicos do Nubank.

Será preciso clicar em “Verificar agora” para concluir a configuração do cartão Nubank no WhatsApp Pay. Por fim, o usuário deve realizar uma validação por meio do código de verificação enviado em seu App ou e-mail.

É possível fazer pagamentos com biometria?

Sim, os usuários do WhatsApp Pay podem realizar pagamentos com biometria. Vale ressaltar que a validação biométrica de pagamentos garante ainda mais segurança às transações. Todo o processo de cadastro da biometria é bastante simples e deve ser feito diretamente no WhatsApp.

Para isso, será preciso que o usuário clique no Menu localizado no canto superior direito do WhatsApp e selecione a aba “Pagamentos”. Em seguida, é necessário clicar em “Configuração de Pagamentos” e habilitar a opção “Usar Impressão Digital”.

Qual o limite de transações?

De acordo com o Nubank, os clientes Nubank e usuários do sistema de pagamentos WhatsApp Pay possuem limites de transações. Sendo assim, é possível enviar no máximo R$ 1 mil por transação e receber até 20 transações por dia. O banco digital ainda informa que o limite mensal é de R$ 5 mil. Sendo assim, os usuários que atingirem o limite mensal precisarão esperar até o próximo mês para realizar uma nova transação.

“Se você fizer 5 transferências de R$ 1.000 em um único dia (atingindo o limite mensal de R$ 5.000), só poderá fazer novos pagamentos no WhatsApp no mês seguinte”, exemplifica o banco digital Nubank em seu blog.

Vale ressaltar que para fazer transações com o Nubank por meio do WhatApp Pay, é necessário que o dinheiro do usuário esteja em conta corrente. Sendo assim, se os valores estiverem na função “Guardar Dinheiro” é preciso fazer o resgate de quantia antes de realizar a operação via WhatsApp.