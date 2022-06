Vai jogar na loteria? Veja formas de definir seus números

A matemática corresponde a uma linguagem universal usada em muitas áreas da vida. Na verdade, algumas pessoas apostam nos números da sorte para ganhar na loteria, considerando que são cabalistas ou que fazem parte de sua personalidade porque nasceram em determinada data do ano. Será mesmo? Descubra tudo sobre o assunto na matéria nessa segunda-feira (13) do Notícias Concursos.

Como calcular os números da loteria?

Calcular os números é muito simples, pois serão dezenas especiais, únicas e personalizadas. Geralmente determinadas com base na sua data de nascimento, embora você também possa obtê-las para jogar na loteria através do seu signo do zodíaco:

Pela data de nascimento

Recorrendo à matemática, uma vez também que se baseia nos conhecimentos da numerologia disseminados por estudiosos da matéria. Assim, você descobrirá em poucos passos qual é o seu número da sorte. Observe o exemplo em que só é preciso alterar os dados pessoais:

Data de nascimento – 10 de agosto de 2008 (nota 10-08-2008);

Em seguida, adicione – 1 + 0 + 0 + 8 + 2 + 0 + 0 + 8 = 19;

Então 1 + 9 = 10;

Finalmente 1 + 0 = 1.

Neste exemplo, o número mágico para a pessoa nascida nesta data é “01”. Isso implica que dentro das probabilidades matemáticas seu número da sorte estará entre 1 e 9, pode até ser um deles. Mas você deve ter em mente que caso o resultado seja uma dezena de dois elementos, você continuará adicionando até que seja um único dígito.

A dezena que você obtém seguindo este método, além de ser o seu número da sorte, permitirá que você conheça elementos simbólicos de sua personalidade. Ademais, poderá ser associada ou combinada com outras.

Continuando com o exemplo utilizado acima, cujo resultado foi o número “1”, é um símbolo de pessoas engenhosas, criativas e experientes. Dessa forma, essas pessoas buscam oportunidades de sucesso na vida. Elas podem jogar na loteria apostando neste número ou combinando-o com 10, 19, 28, 37, 46, 55.

Pelo signo do zodíaco

O zodíaco é composto por 12 signos, ao passo que cada um deles tem um número diferente para a sorte. Usa-se este número em combinação na numerologia e astrologia. Portanto, você só precisa conhecer o seu próprio signo.

Por exemplo, para os nascidos em Áries, foram estabelecidos 4, 7 e 9 como algarismos que devem utilizar para apostar na loteria. Farão isso quando a data for indicada pelo número mágico, por se tratar de um período especial para estas pessoas. Ademais, é onde elas terão as melhores chances de ganhar na loteria.

O número da sorte é individual e único para cada um, mas calcula-se com elementos cabalísticos como:

Nome;

Dia de nascimento;

Referências da residência,

Entre outras coisas.

Contudo, estabelece-se também seguindo o procedimento descrito abaixo:

Comece escrevendo o ano de seu nascimento em um pedaço de papel e aplique a técnica dos 8 dígitos. Coloque o sinal + (mais) para os primeiros quatro e – (menos) para o resto;

Você deve somar a sua idade atual ao resultado obtido, seguindo o mesmo princípio de equalização das energias positivas e negativas. Ou seja, somar e subtrair cada dígito conforme indicado anteriormente;

Agora você só precisa adicionar o número místico “7” para descobrir qual é o número mágico da sua sorte. E pronto!

Números são aqueles os quais você transmite sua energia ao bilhete vencedor. Portanto, pode não acertar na primeira tentativa, mas com certeza terá mais chances de ganhar na loteria um prêmio significativo da próxima vez. Confie!

