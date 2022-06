Será que vale a pena anunciar sua empresa no Google Ads? Saiba tudo sobre as vantagens de se fazer este investimento. Por isso que hoje, nós vamos responder essa pergunta inicial e tirar as suas dúvidas sobre o assunto.

Fique conosco até o final do artigo e produza a sua própria opinião a respeito.

Sabe-se que o Google Ads é uma plataforma do Google que possibilita que sua empresa apareça nas páginas de pesquisa, sites e em aplicativos que fazem parte da empresa Google.

Você pode inserir links, imagens e vídeos, e só vai pagar quando os clientes clicarem em seus anúncios publicitários. É o que se chama de custo por clique.

Vale a pena anunciar sua empresa no Google Ads?

Na sequência vamos indicar os outros benefícios de se investir no Google Ads:

O seu investimento no Google Ads é flexível

Não há um investimento fixo para usar o Google Ads. Seu funcionamento ocorre através de leilão, assim, você pode dar lances na plataforma e garantir que seu anúncio esteja nas primeiras posições.

Dessa forma, você deposita créditos na conta na plataforma e os seus anúncios serão expostos. Cada clique do cliente vai debitando o valor de seus créditos. Assim, quando acabar os créditos, o anúncio automaticamente deixará de ser exposto.

Você determina quanto quer gastar com essa forma de anúncio, qual é o momento de fazer os depósitos em créditos, de acordo com as suas metas estabelecidas.

Investir no Google Ads faz com que os resultados da sua empresa sejam mais rápidos

Enquanto os seus investimentos no Google Ads estiverem ativos, o tráfego do site está a todo vapor. Então, se você estiver se posicionando na internet e tiver metas de vendas, você obterá resultados mais rápidos do que outras formas de marketing digital.

Entre as outras maneiras de marketing digital apontadas, tem-se: marketing de conteúdo, crescimento orgânico e otimização SEO de conteúdo. Estas formas de marketing digital apresentam resultados a médio e longo prazo.

O Google Ads é totalmente mensurável

O Google Ads é excelente quando o assunto é mensurar dados para tomar decisões. Usando a plataforma, você pode saber quais são os termos de busca e as palavras-chave que se convertem em vendas para a sua empresa.

A mensuração dos dados envolve as vendas, os contatos, os preenchimentos de formulários para conhecer os produtos e até as ligações telefônicas derivadas das campanhas realizadas.

O Google Ads é totalmente escalável

Tendo em vista que seu investimento no Google Ads é flexível e totalmente mensurável, ele se torna totalmente escalável também.

A plataforma favorece que você realize testes com anúncios publicitários, a necessidade de lances, as palavras-chave e até as landing pages. Assim é possível perceber quais investimentos devem ser melhorados e quais devem ser mantidos.

Na análise de teste, os investimentos que estiverem dando maior lucratividade, devem ser ampliados de forma escalar e desta forma, você aumentará a sua lucratividade de maneira proporcional.

Usando o Google Ads você se igualará à sua concorrência

Ao fazer uso do Google Ads, o espaço de publicação de anúncios publicitários é o mesmo que o de outras empresas concorrentes, seja de que tamanho for.

Sendo assim, o Google valoriza o conteúdo e a qualidade dos sites e assim, você pode concorrer em igualdade, independente do seu investimento na plataforma. Um conteúdo bem elaborado, pode determinar que você fique na frente da sua concorrência independentemente do tamanho dela.

O Google Ads mostrará a sua empresa para quem procura o seu produto

Os anúncios na plataforma, levarão as pessoas que procuram o seu produto ou serviço, diretamente para a sua empresa. Assim, o cliente estará mais perto da decisão de compra possível, o que é vantajoso para a sua empresa.

Assim sendo, se a sua empresa vende notebooks, e realiza uma campanha usando o Google Shopping, o seu anúncio aparecerá somente para este público que está procurando notebook para comprar, e assim, evitará gasto de créditos com pessoas casuais.

Por fim, diante de tantos benefícios em investir no Google Ads, você ainda tem dúvidas se vale a pena?

Se a sua empresa tiver problemas em realizar os anúncios publicitários, seja na produção dos vídeos ou com as imagens, é possível contratar especialistas para ajudar. Assim, com certeza vale a pena fazer esse investimento!

O post de hoje buscou trazer informações valiosas para acabar com suas dúvidas sobre anunciar sua empresa no Google Ads ou não, afinal, todos querem ter seus produtos vendidos e bem vistos, não é mesmo? Então, sem dúvida, essa é uma boa opção! Assim, tenha boa sorte trilhando seu caminho de sucesso!