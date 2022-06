Vale a pena pagar o mínimo do cartão? Confira

Certamente você já ouviu falar que pagar o mínimo do cartão é uma medida que permite dividir o valor da dívida em parcelas mensais menores. Assim, poderá manter suas contas em dia. Tudo isso parece ótimo, principalmente pelo fato de o pagamento não gerar juros. Porém, pode acontecer que, ao aplicá-lo, você não apenas prolongue o prazo de liquidação, mas acabe devendo um valor muito superior ao inicial. Entenda melhor o assunto na matéria deste domingo (12) no Notícias Concursos.

Se você ainda tem dúvidas sobre a aplicação ou não deste pagamento no próximo período, entenda que pagar o mínimo do cartão pode ser fantasioso. Em muitas vezes, é livrar-se temporariamente de um problema, criando outro muito maior para se resolver depois.

Vantagens e desvantagens de pagar o mínimo do cartão

O pagamento mínimo do cartão de crédito pode ser uma vantagem quando se está com problemas financeiros que o impedem de arcar com a dívida total. É por isso que explicamos aqui as vantagens e desvantagens desta forma de cobrir a sua dívida.

Vantagens:

O banco saberá que você atinge pelo menos o valor mínimo a pagar;

O pagamento mínimo não significa uma pontuação ruim em seu histórico de crédito;

Isso pode significar um alívio no bolso, caso você tenha uma sequência de problemas financeiros.

Desvantagens:

Apenas uma fração mínima do saldo da dívida é paga;

Os juros são acumulados;

A vida da dívida é prolongada se esse mecanismo for usado com frequência.

Uma dívida que já é muito complicada de liquidar pode se acumular e colocar em risco a sua saúde financeira, resultando em prejuízos para o seu bolso.

Consequências de pagar apenas o mínimo no cartão

Vamos pensar que apesar de todas essas informações, você decide contribuir apenas com essa quantia. O resultado disso envolve:

Pagar o mínimo a seu crédito implicaria que no próximo mês você teria que pagar os juros gerados mais o que corresponde aos gastos;

O valor que vai para o principal (crédito) é menor;

Quando o pagamento integral de cada mês é diferido, gera-se um efeito bola de neve. Ou seja, seus pagamentos mínimos vão ficando cada vez maiores e demoraria anos para quitar uma dívida que era pequena no início;

De acordo com o parágrafo anterior, você corre o risco de chegar a um ponto em que nem mesmo os pagamentos mínimos são um valor que você possa cobrir. Então, é mais provável que você caia em inadimplência e seu histórico seja afetado;

Sua dívida inicial acaba dobrando.

Supondo que você não possa depositar um valor a mais do que o mínimo, aplique essa medida e se comprometa a pagar uma quantia maior na próxima vez. Caso você se encontre inadimplente ou por não conseguir mais pagar o mínimo do cartão, procure ajuda profissional para descobrir como saldar suas dívidas.

