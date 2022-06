Vale-Gás Nacional: Após pausa, Caixa volta a pagar R$53 nesta segunda (20/06)

Como saber se tenho direito?

Os cidadãos podem consultar as informações pelos aplicativos do Auxílio Brasil e Caixa Tem. Para os beneficiários do novo Bolsa Família que ainda recebem o vale gás, podem verificar o benefício pelo aplicativo Auxílio Brasil.

Os demais, aqueles que não recebem o Auxílio Brasil, mas que se encaixam nas regras de concessão do Vale-Gás, podem consultar o benefício pelo Caixa Tem, onde também é possível movimentar os valores.

Por fim, para selecionar as famílias que participarão do programa Auxílio Gás, o governo vai ordenar, de modo que priorize as famílias nas seguintes condições: