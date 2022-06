Vale-Gás Nacional volta nos próximos dias; veja como consultar pelo CPF

O Governo Federal vai começar no dia 17 de junho com os pagamentos do Vale Gás. Os beneficiários já podem consultar se tem direito aos valores do programa, que correspondem a 50% do preço médio nacional do botijão de gás de 13kg.

Na parcela de pagamentos do mês de junho, os valores ainda não foram informados. No último pagamento, em abril, o valor pago foi de R$51.

Como consultar pelo CPF?

O interessado pode conferir se foi contemplado com o vale gás por meio do aplicativo Auxílio Brasil e pelo Caixa Tem. Veja como consultar em ambas as plataformas.

Aplicativo Auxilio Brasil:

Instale o aplicativo Auxílio Brasil no seu celular (certifique-se se o desenvolvedor é a Caixa Econômica Federal); Toque em “Abrir” e depois em “Acessar”; É possível ter acesso a plataforma de duas maneiras: por meio da senha cadastrada no Caixa Tem ou usando o código de outras plataformas (app antigo do Bolsa Família, FGTS e Caixa Trabalhador); Caso não tenha acesso a nenhuma ferramenta mencionada acima, será necessário fazer um cadastro no aplicativo Auxílio Brasil; Para isto, clique no botão “cadastre-se” e, depois informe os dados pessoais; Crie uma senha numérica diferente do CPF ou da data de nascimento; Feito isto, acesse a caixa de mensagem do e-mail informado no cadastramento, para encontrar a mensagem de confirmação; Abra o texto e clique no link azul; Em seguida, o seu e-mail será automaticamente confirmado pelo sistema da Caixa; Retorne ao aplicativo do Auxílio Brasil e faça o login com os dados cadastrados; No menu principal, busque pelo extrato de pagamento deste mês para conferir se o vale gás está ou será liberado nos próximos dias.

Aplicativo Caixa Tem:

Baixe o aplicativo Caixa Tem no seu celular; Informe o seu CPF e uma senha numérica caso já tenha um passe de acesso; Um código será enviado no número informado no cadastro. Neste sentido, informe os dígitos para confirmar sua identificação no aplicativo; Feito isto, basta utilizar os serviços disponibilizados; Procure pelo extrato de pagamentos do benefício social para localizar informações sobre o vale gás.

Quem tem direito ao Vale-Gás Nacional?

Para ter acesso ao vale gás é preciso cumprir os seguintes requisitos:

Ter inscrição ativa no Cadastro Único ( Cadúnico );

); Possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 606); OU

Ter renda familiar total igual ou inferior a três salários mínimos;

Recebe também, famílias com renda superior a três salários mínimos, desde que estejam incluídas em programas de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo;

Por fim, ter entre os membros da família pessoa que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

Contudo, é importante lembrar que o alcance do programa é limitado. Sendo assim, foi liberado algumas regras de prioridade, sendo para:

Famílias com cadastro atualizado no Cadúnico, nos últimos dois anos;

Com menor renda;

Que tenham maior quantidade de integrantes;

Famílias contempladas pelo Auxílio Brasil;

Com cadastro qualificado pelo gestor através do uso das informações da averiguação (se disponíveis).

Calendário do Vale Gás em junho de 2022

17 de junho: NIS final 1

20 de junho: NIS final 2

21 de junho: NIS final 3

22 de junho: NIS final 4

23 de junho: NIS final 5

24 de junho: NIS final 6

27 de junho: NIS final 7

28 de junho: NIS final 8

29 de junho: NIS final 9

30 de junho: NIS final 0