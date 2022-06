Veja 5 dicas para economizar combustível na sua moto

O combustível teve uma alta de 9% desde o início deste ano. No mês de abril, o preço do produto foi encerrado em R$ 7,50 (litro). Diante disso, muitos motoristas estão preferindo usar motos, a fim de economizar mais no final do mês.

No entanto, é preciso ter atenção quando ao modelo da moto. Isso porque, alguns consomem mais combustível do que outros. Nessa situação, é possível seguir algumas dicas para economizar ainda mais usando a motocicleta.

Confira 5 dicas de como fazer manutenção na sua moto para que ela consuma menos

Pressão dos pneus

Pneus murchos são tendentes a ter uma área de atrito maior com o solo. Desta forma, eles atrapalham a eficiência dos freios e dificultam na hora da curva. O ideal é fazer a calibragem toda semana e manter a pressão indicada no manual.

“Quando isso acontece, é necessário acelerar mais para atingir determinada velocidade. Com isso, a moto ‘bebe’ mais”, explica Eduardo Zampieri, piloto de testes de pneus de moto da Pirelli.

Tipo de óleo

Também é importante que o óleo correto, assim como indicado no manual, seja usado para não forçar o motor.

“O motor fará menos força e, consequentemente, consumirá menos combustível. Esse cuidado assegura o desempenho do motor, mantém em dia a lubrificação e reduz o desgaste das peças, além de gerar economia para o motociclista em relação a manutenção e ao consumo de combustível”, diz Rafael Recio, gerente técnico da Motul Brasil

Se atente as velas

Mantenha as velas dos motores de combustão interna sempre conservadas. Quando desgastadas, podem apresentar falhas na aceleração, o que consequentemente aumenta o consumo de combustível.

“O ideal é substituí-la dentro do prazo recomendado pelo fabricante. Também troque por uma vela com as mesmas especificações das originais”, explica Hiromori Mori, consultor de assistência técnica da NGK Brasil, fabricante de velas e cachimbos.

Filtro de ar

O filtro de ar é o responsável por não deixar impurezas chegar na parte interna do motor. Desta forma, uma vez saturado, ele prejudica a saúde do motor e induz no consumo excessivo de combustível. Por isso, é importante mantê-lo conservado.

Combustível de qualidade

Por fim, para ter um melhor desempenho com a sua motocicleta, busque colocar combustível com selo de aprovação. Fuja de postos de abastecimento em que a gasolina seja de procedência duvidosa, lembrando que o valor médio atualmente é de R$ 7,50.